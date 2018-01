Políticamente Incorrecto: despierta…

Y aquí estamos otra vez, sentado frente a un monitor, con mucho qué decir pero sin muchas ganas de escribir por miedo a no poder expresar con exactitud lo que mi mente ordena y mi corazón siente. Empero el miedo nunca ha sido un motivo para detenerme o dejar de hacer algo, sino una oportunidad para plantearme paradigmas y replantear la manera de afrontar los retos que nos deja ver entre sombras el futuro.

Si lo pensamos bien, nada tiene de especial cambiar de un día a otro para celebrar un nuevo año, al final son las mismas horas, los mismos minutos y los mismos segundos, sin embargo su encanto es casi esotérico y místico, tan cabalístico que hace que personas que hace mucho tiempo no se ven, se reúnan a festejar una vuelta más al sol. Quizá por eso uno debe de aprovechar ese impulso plagado de superchería para plantear nuevas metas, nuevos retos y nuevos sueños. No obstante un nuevo destino necesita un nuevo “yo”.

A ciencia cierta, no hay quien tenga una efectiva receta para el éxito, existen quienes han logrado el éxito y documentan sus vivencias como receta de cocina para vendernos un best seller que compramos pero nunca terminaremos de leer. Y les podrá resultar la formulita pero para ser exitosos quizá sólo se necesite de mucho trabajo, mucho esfuerzo, metas claras y, como dice una vieja canción, un poquito de gracia y otra cosita. Si me preguntan a mí, pues no lo sé, sólo trato de ser feliz y hacer felices a las personas que me rodean. Lo sé, no soy perfecto, todos cometemos errores y nos equivocamos, pero tampoco busco serlo, sólo busco ser feliz y sobre todo ser libre, y a eso ya estoy condenado.

Para cambiar el mundo primero hay que cambiar nosotros… sí, suena trillado, pero que algo sea trillado no significa que no sea cierto. Quizá la transmutación personal plantee un cliché que se dice a la ligera pero que sólo muy pocos logran. Creo que una buena forma de comenzar a cambiar nuestro destino es apropiándonos de nosotros mismos, entender nuestro lugar actual en el universo para después influir en nuestro entorno, visualizar a dónde queremos llegar y plantear varios universos alternativos por si no logramos lo que queremos de primera mano, porque al final la diferencia entre éxito y fracaso no dependen de palomear nuestras metas sino de morir orgullosos, altivos y con una sonrisa en el rostro.

Para cambiar, yo comenzaría por poner atención en los pequeños detalles del ser, escuchar el latido de mi corazón, cómo suena cuando estoy calmado, feliz, agitado, molesto o somnoliento; prestar atención en mi respiración, tratar de controlarla y sentir cómo el aire se apropia de mis pulmones; sentir cómo el fuego del sol calienta la piel, cómo penetran sus rayos y cómo los rayos de la luna atraviesan nuestras pupilas; sentir la firmeza de un saludos de manos, la calidez de un abrazo, el aliento que queda tras un beso y la sensación que deja en el pecho.

Es justo en el momento en el que entendemos la belleza y la grandeza de toda la magnificencia que nos rodea es que nos damos cuenta que nuestras metas, sueños y anhelos pueden llegar a ser tan superfluos, banales y triviales que uno comienza a ver la vida con otro crisol, con una visión colorida del futuro, una mirada a un horizonte esperanzador donde sin importar lo que pase en nuestra vida o si alcanzamos los objetivos trazados, lo único que verdaderamente importa es el abrazo, el amor, el cariño, el aprecio, las sonrisas y la complicidad de esas personas que hacen todo lo que sea necesario para compartir contigo los últimos días del año. Créeme que este será el mejor año de tu vida porque están juntos.

