Nos quedó a deber Manzanillo se Ilumina

Fue menor el número de luces pirotécnicas, lanzadas al espacio de las que se habían prometido

El evento de juegos pirotécnicos que se preparó para recibir el Año Nuevo, causó controversia entre los asistentes, especialmente entre los porteños que habían estado acostumbrados a presenciar mayor número de luces multicolores, este año apenas detonaron un 50 por ciento en comparación al 2017, comentó Consuelo del Castillo, habitante del Sector 6 de Manzanillo.

Expuso que en años anteriores se había visto más lúcido este espectáculo y ahora fueron contadas las bombas que lanzaron al viento, no más de 12 lanzamientos en 10 minutos desde la playa de San Pedrito, por lo que estuvo muy pobre la pólvora lanzada al viento en esta ocasión. Además, dijo que el año pasado por ejemplo, lanzaron bombas desde la plancha del muelle fiscal y en esta ocasión no hubo nada, lo que causó el desánimo entre los asistentes que opinaron que al gobierno los dolió el bolsillo y no quisieron gastar más para ofrecer un mejor espectáculo a la población.

En contraparte, los turistas que vinieron por primera vez a presenciar el evento Manzanillo se Ilumina, se fueron muy contentos porque les pareció grandiosos las luces de pirotecnia. Juan Carlos del Monte, quien llegó de la ciudad de Guanajuato, dijo que es una buena idea recibir el Año Nuevo con luces multicolores y espera que para el próximo año en su ciudad de origen las autoridades adopten una tradición como estas.

Por su parte, Joa Batista Figuereiro, turista que nos visita de la República de Portugal, dijo que es la primera vez que observa los fuegos pirotécnicos y le pareció formidable ya que es un evento que se acostumbra en las grandes ciudades del mundo, para despedir el año viejo y recibir el Año Nuevo.

Antes de la media noche, más de 20 mil personas se congregaron en el malecón que va desde el casino de la Armada, en el centro de Manzanillo, hasta San Pedrito, considerado el lugar donde se registra mayor afluencia de personas para presenciar el gran evento para recibir el año nuevo.

