Silvio Rodríguez, inalcanzable para el Independiente

Los 8 millones de dólares que América pide por Silvio Romero son una cifra imposible de pagar para Independiente, uno de los clubes interesados, afirmó su vicepresidente, Carlos Montaño, quien manifestó que con ese precio no tienen oportunidad de negociar con el cuadro mexicano.

“En ese valor no hay chances de nada. En el mercado argentino ese número es imposible. Veremos qué sucede esta semana cuando avancemos para saber diversas opciones y en qué condiciones. Si pretenden ese dinero y ya, es imposible: si están dispuestos a negociar sumando opciones todo es más probable”, dijo en entrevista.

El directivo aceptó que El Chino es un jugador que le interesa al cuadro argentino, el cual hasta el momento no ha hecho ninguna propuesta económica al equipo mexicano, que busca acomodar al artillero en otro club.

“Nos interesa, pero aún no hay nada concreto. Es un gran jugador, no vamos a negarlo, e Independiente enfrenta un 2018 muy intenso con metas muy atractivas, pero todo tiene lógica y criterio. Aún no hay nada concreto más que la demostración de interés”, concluyó.

Comentarios