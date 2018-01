Sin incidentes en zona turística de Armería

Infoecos/Armería

La Unidad Municipal de Protección Civil ha realizado 15 rescates en playa Cuyutlán y cinco en El Paraíso, durante esta temporada vacacional, informó el alcalde Ernesto Márquez Guerrero, quien añadió que espera que continúe saldo blanco.

El alcalde mencionó que en el balneario de Cuyutlán se encuentra personal de la UMPC y guardavidas, realizando una gran labor de prevención en el balneario de El Paraíso, y en Cuyutlán se refuerza con personal de UMPC, SP y guardavidas.

Márquez Guerrero dijo que elementos de la UMPC informaron que en lo que va transcurrido del periodo vacacional no se han reportado pérdidas humanas ni tampoco lesionadas, “por lo que tenemos un saldo blanco hasta el momento en las diferentes playas que corresponden al municipio”, detalló.

El alcalde comentó que elementos de PC les piden a los vacacionistas que no se metan al mar en estado de ebriedad o, si no saben nadar, que solo utilicen la orilla de la playa para no ser sorprendidos por una ola que los arrastre hasta el fondo.

Finalmente, Márquez Guerrero dijo que se realizaría una evaluación de las actividades que se intensificaron, tanto en el aspecto de servicios como en el trabajo de prevención de accidentes.

Comentarios