Tras ser atropellada y engañada, mujer tecomense sobrevive con venta de obleas

La vida de Guadalupe Yolanda Hernández Sandoval ha sido muy complicada debido a la difícil situación económica por la que atraviesa, aunado a ello, el grave accidente que sufrió hace ocho años tras ser atropellada por un camión de una empresa de agua embotellada, por lo que aun con su discapacidad, a diario sale a vender obleas, actividad que realiza desde hace 15 años.

La joven mujer sufre de discapacidad en uno de sus pies tras ser embestida por el camión, pero a pesar de ello mantiene a un hijo que estudia el nivel profesional y a un nieto de 10 años del cual se hizo cargo desde que nació.

Guadalupe Yolanda Hernández elabora en su casa rentada oblea normal, taco, oblea moreliana de ajonjolí y de sabores, “con mi trabajo mantengo a mi familia; compro harina, gas cada semana, es muy complicado para mí”, relata.

Para Yolanda Hernández, recordar su accidente la entristece. “Estaba vendiendo obleas en el Parque González Lugo cuando una señora me pidió obleas, al regresar al parque un camión repartidor de agua de la empresa Ciel me atropelló. Ellos nunca se hicieron cargo, pues cuando estaba internada fue una licenciada de la mesa tercera y me hizo firmar un papel, y me decían que entendiera que a la Coca-Cola nunca le iba a ganar, que cómo una persona humilde le iba ganar, ya que ellos son una empresa mundial; después me dijeron que la firma era para deslindar a la empresa de mi accidente”.

Tras el percance la vida de Guadalupe Yolanda Hernández empeoró, pues desde hace muchos años había iniciado con sacrificio de ahorrar para comprar un terreno y ahí edificar su casa y dejar un pequeño patrimonio para su hijo y su nieto, pero el destino le preparaba otra jugada.

“Me afilié al Partido del Trabajo, ahí con Valentín Ramos, él se encargaba de los terrenos que vendían, durante mucho tiempo estuve dando mi cooperación, para beneficiarme con un terreno, sin embargo, después de que me atropellaron me hizo un lado el señor Valentín, ya que me dijo que no iba a poder pagarlo”.

Hernández Sandoval perdió 11 mil 600 pesos, dinero que había dado para comprar el terreno, y ahora sin dinero, con discapacidad en uno de sus pies y con un ingreso que no supera los 800 pesos por semana, lucha por sacar adelante a su hijo y a su nieto, y en espera de que en las próximas elecciones algún candidato le ofrezca una solución a su grave problema.

