Perspectiva: Estamos en manos de unos cuantos

Hay inconformidad generalizada en todo el país por parte de los automovilistas en contra del PRI y sus legisladores que permitieron la liberación de precios a la gasolina, el gas y del diésel, mismos que se manejan en virtud de la oferta y la demanda en perjuicio de la población. Muy fácil, Enrique Peña Nieto y su partido se hicieron como Pilatos; se lavaron las manos, y nos dejaron en manos de los gasolineros, para echarles la culpa a ellos de los aumentos constantes a la gasolina, pues, Peña, por los gasolinazos, ya tenía al pueblo encima.

Optaron por revolcar el gato y darnos atolito con el dedo, aduciendo que las reformas energéticas favorecerían a los mexicanos; pero estamos sintiendo en nuestro bolsillo, todo lo contrario. A los gasolineros les cayó como anillo al dedo la liberación de precios, porque no hay autoridad que los vigile en eso, ni en que den litros completos, pues hasta la fecha no se sabe que alguien esté en el bote por defraudar a los automovilistas. Claro, no todos hacen eso. También hay honorables. Pero hay que encontrarlos, es largo el territorio nacional.

Basado en la oferta y la demanda, cada quien da como quiere. Ni siquiera son transparentes, pues cuando menos deberían publicar los precios. Fue un gran error de Peña Nieto ordenar la liberación. La gente está irritada y con sobrada razón, pues a la medida que van aumentando, también van aumentando los precios de la canasta básica. Ese es el resultado de las sesudas políticas energéticas de Peña, el pueblo está descontento.

Los automovilistas esperan que se llegue el 1 de julio de 2018 para cobrar en las urnas, las erróneas políticas aplicadas hacia la ciudadanía, misma que está harta del actuar de sus autoridades. Y, dada la mala economía del país, que ha golpeado mucho a la clase media alta y baja, los millones de automovilistas junto con sus familias están dispuestos a darle la espalda al PRI-Gobierno; el 1 de julio.

Ya, como resultado de los aumentos constantes a la gasolina, los industriales de la masa y tortilla están buscando aumentar a ese artículo de primerísima necesidad, un buen aumento, lo que vendría a deteriorar aun más la ya de por sí maltratada economía y el nivel de vida de millones de familias mexicanas, que apenas alcanzan para comer, y los millones de pobres y otro tanto en la hambruna; de plano, el gobierno priísta nos está dando casi el tiro de gracia. Y de ahí, pues, los aumentos a la gasolina ya están dando resultados: ya se están sintiendo sus efectos negativos, sobre todo, en los que menos tienen y tanto necesitan.

Y para que no creamos que el gobierno de Peña Nieto es culpable, les echó la bolita a los gasolineros, liberando los precios, mismos que no tienen freno ni regulación, y provocan inflación, más de la que ya existe. Mientras tanto, estamos en manos de unos cuantos.

RETAZO

De varios asuntos, dentro del marco del primer informe de labores correspondiente al segundo periodo rectoral, el maestro José Eduardo Hernández Nava puso a disposición la infraestructura universitaria ante las autoridades electorales, a efecto de que se lleven a cabo los correspondientes debates de ideas y proyectos, como un espacio plural y así contribuir a la toma de decisiones de los electores, lo que fue bien recibido por los actores políticos y partidos políticos, tener un espacio, como lo dice el rector, plural, donde se debatan proyectos ideológicos, para que los electores saquen sus propias conclusiones a la hora de emitir su voto. Y qué mejor en una institución consolidada en todos los aspectos, dinámica, orgullo de los colimenses y de todos los que somos egresados de las distintas facultades de educación superior, que conforman a la casa de estudios… DE OTRO ASUNTO, empezarán a salir los prospectos a los distintos cargos de elección popular, porque hay muchos que quieren y algunos desean reelegirse. Como en el caso de los diputados locales y presidentes municipales. Y será la ciudadanía quien diga la última palabra… ¿A QUÉ VIENE PEÑA NIETO? Después de que nos dejó en manos de unos cuantos, los gasolineros, tiene irritados a los automovilistas, porque los aumentos a la gasolina son constantes. La tortilla, artículo que se encuentra a punto de subir, dieta diaria de la mayoría de los ciudadanos, la inseguridad nacional, la economía tan maltrecha, los artículos de primera necesidad por las nubes, la pobreza en aumento, obras inconclusas en todo el país, la corrupción que no ha podido con ella y, lo peor del asunto, que no pudo con la impunidad. Conclusión, el gobierno de encabeza Enrique Peña Nieto salió a deber a los mexicanos. No cumplió todo lo que prometió. Lo bueno que ya se va… Es todo por hoy.

