Recuento 2017

Por fin terminó 2017 y con él una larga lista de grandes filmes de los que vale la pena hablar. Haciendo honor a nuestra columna de inicios de año sobre las mejores películas de 2016, esta vez llevaremos a cabo un recuento acerca de lo mejor que nos dio el año que termina, resumido en los cinco mejores filmes enlistados sin ningún tipo de orden.

Primero un filme con grandes aspiraciones en taquilla que resultó no solo ser bueno, sino brillante: Logan. La tercera entrega de la saga enfocada en Wolverine, dirigida por James Mangold, no solo logró capturar la esencia del personaje y escribirlo como un ser lleno de dolor y arrepentimiento, sino que expandió los límites que se pueden conseguir con una película de superhéroes. Su clasificación C género polémica, pero gracias al trabajo del equipo de guionistas y director, apoyados por Hugh Jackman interpretando al antihéroe, la obra consiguió aceptación de público y crítica, así como una taquilla final envidiable.

En segundo lugar un thriller psicológico que fue el proyecto más hablado del año en EUA. Get Out pertenece al género de terror, pero busca atacar un aspecto casi no tratado: El miedo social. Intenta (y consigue) despertar en la audiencia los temores ocultos en lo profundo del ser, aquellos en relación a nuestro comportamiento, a los lugares oscuros que posee el alma humana, que nos hacen capaces de lastimar sin razón o de odiar sin motivo aparente. Sumamos esta temática a un guion lleno de personajes carismáticos, giros de tuerca que en verdad sorprenden y una dirección que configura la película que te mantiene al borde del asiento, en especial su última media hora.

En tercer sitio Dunkirk, de Cristopher Nolan. El filme centrado en la tragedia acontecida durante la segunda guerra mundial en costas francesas, que envolvió a 400 mil soldados de los países aliados sufriendo los ataques por parte de Alemania, logró destacar en un género complejo, donde muchas propuestas originales han sido realizadas y sobresalir entre tantas requiere esfuerzo y originalidad. Sin embargo, Nolan con su característico uso del tiempo maneja la historia de una forma fresca y nos entrega tres perspectivas, que ocurren en diversos escenarios y momentos, para entrelazarse de forma espectacular y regalarnos una de las joyas visuales más impactantes del año.

En cuarto Blade Runner 2049. Denise Villeneuve dirige y escribe, con producción de Ridley Scott, una secuela que tiene treinta años de anticipación. La expectativa era inalcanzable, y aún con los desafíos enfrentados por el equipo fílmico, la película se vuelve tan impresionante (algunos podrían argumentar que más) como lo fue su antecesora. Historia llena de filosofías y reflexiones sobre humanidad; efectos de punta que funcionan para construir una atmósfera; actuaciones dignas de la etapa de premios. No hay nota mala en esta obra.

En quinto la sorpresa: Coco. Pixar llevaba un record regular en sus últimos años. Inside Out fue muy buena, pero The Good Dinasour resultó mala, y Cars 3 mediocre. Con Coco lo que lograron no solo fue hacer su filme más humano (tanto en protagonistas como en temática), sino apelar a las fibras más sensibles de la audiencia para hacerlas reír y llorar en 120 minutos de película. No solo se debe, como algunos argumentan, a la población mexicana. Su éxito alrededor del mundo demuestra que no importa la nacionalidad, si buscas derramar una lágrima, Coco es una buena alternativa.

Faltan muchas, como The Disaster Artist o The Shape of Water, pero quise enfocarme a las obras estrenadas en México, no las que aún no llegan. Este 2018 luce lleno de sorpresas y grandes filmes. Esperemos que así sea.

