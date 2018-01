Arte Total: Una carta a los tres Reyes Magos

¡Llegaron los Reyes Magos! Es el mejor grito de batalla al amanecer de este día 6 de enero. Ya sé que en Colima no está arraigada esta tradición, sin embrago en 12 años la he visto crecer. Los niños se comunican y transmiten, y cada año he observado cómo llegan más y más los Reyes Magos a las casas de las niñas y los niños colimenses.

“¿Qué te trajeron los Reyes Magos?”. “A mí… -y se suelta la cascada- el juguete que les pedí”. Un triciclo, una bicicleta, una muñeca, bueno esos son los regalos tradicionales. Ahora es un Nintendo, el Capitán América, el pony, una tablet y así hasta volver al anochecer.

Desde aquellos ayeres en que era niña, recuerdo esa etapa como la más feliz. Era entrar a un mundo de fantasía que quería se repitiera varias veces al año. Sí creía en ellos y me traían cosas muy lindas con las que jugaba todo el día, si me traían ropa, la usaba una sobre otra toda la jornada y los días siguientes. Me dormía con todo puesto y mis juguetes me acompañaban calurosamente todas las noches siguientes.

Desde niña entonces aprendí a escribir mi cartita a los Reyes Magos y también aprendí a leer. Repasaba y repasaba lo escrito hasta estar absolutamente segura de que ellos entendían muy bien lo que les pedía.

Para asegurarme, insistía a mis padres me llevaran al correo y me hacía una carta a mí misma en donde desarrollaba con claves un mensaje secreto que solo yo me entendía y confirmaba que me llegaba la carta. Así que, cuando ponía la carta a los Reyes Magos, tenía la certeza de que mi misiva no se perdería en el camino. ¡Qué maravilla de ingenuidad!

El pasaje de la Adoración de los Reyes Magos o Epifanía es uno de los más importantes en el tiempo de la Navidad. En el mundo cristiano ya se reconoce este hecho como la adoración de tres reyes, que sus regalos fueron oro, incienso y mirra, o que Baltasar era de raza africana o negra, pero ¿en realidad fue así?, ¿qué hay de cierto o falso en esta historia?, ¿cuándo surge la imagen del rey negro? o ¿cómo se ha representado esta iconografía en el arte?

Para saber más acerca de la representación de los Reyes Magos y todo lo que conlleva a la imagen actual que tenemos de que sean tres reyes, sus nombres, ofrendas y leyendas, encontramos en la historia del arte enormes fuentes, testigos de este acontecer.

Libros, salmos, pintura, escultura, dibujos, grabados, arte funerario, fachadas de iglesias, cerámica y un sinfín de narraciones en el tiempo. Si hacemos un repaso a la historia, podremos descubrir que la adoración de los magos no es algo original que surge en el cristianismo. Los orígenes los podemos encontrar muchos siglos antes. Era frecuente en las antiguas culturas la ofrenda del pueblo y personajes destacados hacia sus reyes o sus dioses.

Sobre el origen de la iconografía de la Virgen María, existe la imagen de un sello sumerio de más de cinco años de antigüedad en donde aparecía una escena con la diosa Inanna-Ishtar con su hijo en el regazo y cómo dos personajes se presentaban ante ellos con una serie de ofrendas. Entre la escena de la diosa y el niño y los oferentes aparece una estrella brillante. Este tipo de iconografías que pasarán al mundo egipcio y romano pueden ser la base de este acontecimiento que acoge igualmente el cristianismo.

Ya en el Libro de los Salmos, encontramos una anticipación al hecho del pasaje de la iconografía, cuando se dice: “Ante él se postrarán los reyes; le servirán todas las naciones” (Salmos, 72:11).

Posteriormente, en los Libros del Evangelio, tan sólo San Mateo será el que recoja el hecho, cuando narra: “Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del Rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, e incienso y mirra” (Mt, 2: 1, 11).

Si bien en el evangelio no se nos describe el número exacto, se ha asumido que fueron tres por los presentes entregados, tampoco aparecen ni sus nombres, ni razas, ni edades. De manera general podemos decir que el simbolismo de la Adoración de los Reyes Magos es la aceptación del niño Jesús como el nuevo Mesías por parte de la universalidad de las culturas aceptadas en ese momento, es decir, que todos los pueblos aceptan el nacimiento del nuevo Mesías.

Ahora bien, les comparto una de las que a mí me parece cubre los requisitos. También se pueden aludir a otro tipo de claves simbólicas que representa esta Adoración. Tres Reyes: Como hemos comentado, aunque no se especifica en el Evangelio el número de 3, se da por hecho ante los tres presentes que se ofrecen. El número 3 también es un número que hará alusión a la Trinidad y por ello quedará aceptado como tal, aunque en la antigüedad se llegó a discutir si fueron incluso 12.

Melchor, Gaspar y Baltasar: ya hemos visto que los nombres quedan designados a partir del siglo IV en donde quedan descritos en el Evangelio Armenio de la Infancia, aunque sean los apócrifos, como historiadores se pueden y deben consultar varias fuentes.

Las Edades del Hombre: aunque en un principio en las representaciones iconográficas no hay una diferencia de edad, será en la época medieval en donde empezamos a ver esta diferencia de edades para simbolizar la juventud, la madurez y la vejez, dando a entender que la universalidad de las edades también es objeto de aceptación y adoración al Mesías.

Los Tres Mundos: otro de los simbolismos de los reyes es la representación de los tres mundos conocidos hasta el momento, es decir: Europa, Asia y África. De esta manera se alude a la universalidad de los pueblos conocidos. Hay quienes han puesto en las representaciones pictóricas al rey negro con rasgos indoamericanos para simbolizar a la América.

Si bien existe el simbolismo del número 3 con las razas o los continentes de Europa, Asia y África, este hecho se desestabilizará a partir de 1492 con el descubrimiento de América.

Otro continente y otra raza nueva hacen cuestionar si las presencias de estos magos deberían ser cuatro o mantener el concepto actual. Una de las curiosidades es que incluso el rey negro será transformado en alguna representación como un rey con vestimenta y rasgos de los indígenas de las Indias de Occidente. Es por tanto que será a partir de este siglo XV cuando se generalice la representación de un rey negro, aunque sus orígenes los podemos encontrar a finales del siglo XIV.

Los regalos son muy importantes aun cuando no sea el Día de Reyes, si vamos a una visita, llevamos usualmente un presente a nuestro anfitrión. El Oro es el simbolismo de Rey, ya que el oro está asociado como el bien más preciado y más caro en el mundo. El Incienso es símbolo de purificación al nuevo Dios. Además de ser un bien muy preciado, hemos de pensar que ya desde la antigüedad la purificación y adoración a los dioses griegos y romanos se empleaba el incienso, y recogiendo esa tradición en el mundo judío también será motivo de gran valor.

La Mirra es símbolo de la Muerte, ya que era utilizada en los rituales funerarios y para los embalsamientos, por lo que es un simbolismo de la parte humana de Jesús y una anticipación al sufrimiento que padecerá.

La representación de los Reyes Magos en los sarcófagos del arte paleocristiano se estandariza más el número de los tres reyes magos. Por cuestiones estéticas y simbólicas observamos que lo habitual es que los tres reyes sean prácticamente iguales, representación de tres jóvenes sin ninguna diferencia entre ellos a excepción de los presentes que ofrecen al niño.

La iglesia de San Apolinar el Nuevo en Ravena, Italia, conserva una serie de frisos realizados en mosaico de tradición bizantina en la que en uno de ellos se representa la adoración de los Reyes Magos. En esta ocasión, es la primera vez en el arte en que los nombres de los Reyes Magos aparecen inscritos en la misma obra.

La Adoración de los Magos de Hans Multscher, Altar Wurzach, en la Galería Gemälde en Berlín, puede ser una de las primeras representaciones en el arte en que aparece la imagen del rey Baltasar con tez negra. La obra gótico-flamenca ofrece una natividad en un portal semiderruido, con la figura de San José apartada, y la Virgen y Niño recibiendo los regalos de los Reyes Magos, los cuales aparecen ricamente ataviados con ropajes dorados.

Hacia 1500, en “Adoración de los Reyes Magos” de Andrea Mantegna, en el Museo Paul Getty en Malibú, California, a pesar de que Mantegna ya había realizado otros cuadros con el mismo tema iconográfico, en esta pintura obvia todos los elementos espaciales y escenográficos que suele haber en este tipo de temas, tales como el pesebre o Belem, estrella, pastores, ángeles, buey y mula, para reflejar tan sólo un retrato de los protagonistas de la escena, es decir, la Virgen con el Niño y San José, acompañado de los tres reyes magos en donde la diferencia de las edades y razas es patente.

Previa cartita a los Reyes Magos, hicimos una nota para nosotros mismos. Los propósitos de año nuevo, aunque éstos pueden caer en el olvido en el mes de febrero si dichas metas no son realistas. Hice una encuesta y los propósitos más populares entre los colimenses: destaca salud, trabajo, ahorrar, comer saludable y hacer ejercicio. Otros: viajar, comprar un auto, arreglar o cambiar de casa, iniciar una relación de pareja, aprender otro idioma.

¡Feliz Día de Reyes! Dejemos salir a nuestro niño interior, y nos vemos en los tamales.

