Capítulo 11: Foto en la fiesta de cumpleaños

Dale, dale, no pierdas el tino, inundaba el patio la algarabía de los primos. Chalito había insistido en festejar su cumpleaños sin piñatas, pero ganó su mamá. Ahí estaba una estrella de cinco picos despedazándose bajo el embate de los garrotazos. Miraba siempre para la entrada de la casa, pues de un momento a otro llegaría Karim Suástegui, su nuevo compañero. Alondra, su prima, comenzó a burlarse y le apostó que ese fresa nunca pisaría la fiesta. Chalito la ignoró, Karim es especial, sus abuelos eran árabes y tenía los ojos más negros que jamás había visto. No, dice mi tía que son judíos y los judíos son malos, nadie los quiere, afirmó la regordeta adolescente. Babosa, me tienes envidia porque él está muy chico para fijarse en ti. Además, tus granos en la cara a cualquiera le causan asco y sin más ni más le bañó la falda de un agradable sabor naranja, de Orange para ser exacto. La falda nueva, la Chanel que tanto le gustaba. Ay primita, perdón, soy un bruto, tan nice que te ves. Besó las mejillas de la muchacha tiesa de coraje y con un mohín de burla en el rostro dejaba leer te gané otra vez, ba-bo-sa.

Por fin apareces Karim, el niño de los ojazos negros, menudito, le dio un abrazo que le dejó el alma en las orejas. El regalo traía una etiqueta de La Marina. Ni me preguntes qué es, mi mami lo compró. El recién llegado miraba para todos lados, su amigo vivía en un lugar que distaba de parecerse en mucho a su casa en Jardines de la Corregidora. Me tardé porque mi mami dice que este barrio es peligroso. No pensé que vivieras por aquí. Chalito daba el tipo como para vivir en una de las casas lujosas de la calzada Galván o de las modernísimas de Lomas ¡Qué pena, Karim! Dijo la mamá de Chalito, no le habían ofrecido ni un refresco. Te gusta el delagüer o quieres escuer. Ay tía, chilló Alondra, que ya había salido de su entiesamiento por el baño sabor a Orange, el vale lo que quiere es irse de este mugrero. La tía no le hizo caso y le dio un escuer. Yo prefiero Mirinda señora. No faltaba más, orita te la mando.

Chalito no oía ni veía. Karim era su único invitado. Se le acercó y le dijo que lo llevaría a una parte de la casa que nadie más conocía. Atrás se quedaron los primos jugando a los quemados, las amigas de Migdalia, más que borrachas desmadrosas, ella, reina de la primavera, los mejores chamorros de Cuyutlán, la güera más guapa de Cardona, hoy en el cumpleaños de su único hijo tiró la casa por la ventana.

Karim la comparaba con su madre: el pelo a lo Farrah, el vestido en línea A, tal vez de la misma marca, pero algo le decía que no eran iguales, mi mamá no se ríe tan feo ¿Dónde está tu papá, Chalito? El festejado voltea, -con unos ojos de Pobre Señorita Elena le sonríe a su José Bardina de once años, como en la novela, un abismo se marcaba entre ambos -en el DF, se lo llevó Sánchez Huerta para que lo ayude en su bufete, y la voz del niño sonó igual al de su mamá en las preguntas indiscretas. Está trabajando, por supuesto.

Ahora atravesaban la selva de helechos, ven aquí. Dos sillitas de bejuco los esperaban ¿Y la fiesta? Esta es mi fiesta. Se sentaron uno frente al otro. Salud, y los dos vasos desechables se alzaron para brindar. No lo escuchó, había llegado el momento de pedir bésame Karim. Chalito se le acercó más y le preguntó ¿me das mi regalo? Pos ya te lo di. No, quiero que me des un…La voz sonó muy suavecita. Regálame un…Gonzalo, sonó una voz como de ultratumba, dice mi tía Migda que ya es hora de partir el pastel. Se cayó el teatrito. Cero beso. Karim en sillita de bejuco esperaba que algo le pidiera. Alondra-urraca mirándolos con malicia. Corre Karim hasta la mesa del pastel. De nuevo Chalito es el centro de todas las miradas frente una tarta con la cara del Pato Donald, ridículo calificaría su amado. Las fotos, Karim en todas las fotos junto a la Doncella que no logró besarlo entre los helechos. Mira este es mi regalo, sí ya sé. Ábrelo. No, luego. Karim a lado, le da fuerzas para apagar de un soplido todas las velas. La primera rebanada es para él. Mordida, mordida, y le embarran la cara de betún. El Pato Donald se vuelve cachitos entre los invitados. Fotos, fotos, fotos. En todas las fotos están Karim y Alondra, maldita, entremetida, lucida, falla, caradempedrado.

Adiós Karim. Un carro último modelo se lo lleva lejos de las casas con muros de adobe del barrio La Atrevida. Dios quiera que la señora Suástegui no vea a la madre de Chalito cómo se tambalea de borracha y canta “el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto”, la primera borracha, ahora si cuídala Damaris, ángel de la guarda con mandil, ponla en paz ¿Te sirvo un pozolito, Migda? Y le echamos yema y aguacate, como le gusta a tu viejo. Mi viejo, el viejo de todo Colima. Yo soy la número cincuenta en su lista, dice la rubia de categoría y se arregla la melena en capas, que se le despeina con el humor del ponche. Caen sus pestañas postizas como flores de articela, como caen los sueños de Chalito que prefiere dormirse. En la página de sociales una foto enorme, de toda la plana, la pareja luce radiante, juvenil, apenas veinte años ya juraron amor eterno frente al altar. El encabezado, soberbio: Feliz enlace Suástegui Zataraín-Fernández y García. Lo más selecto de la sociedad dio sus parabienes a la graciosa pareja que festejará su luna de miel en Isla Catalina. Los gritos de Alondra lo despiertan, ya se fueron todos y tía Migda está vomitando en el baño ¿Qué hacemos con el pozole que quedó? Damaris fuma mientras pone orden en la cocina. Chalito mira entristecido la chiquillería que juega en la calle, ninguno fue invitado a su fiesta, me pegan los piojos, piensa mientras besa la envoltura del regalo que trajo Karim y sus lágrimas mojan las palmeras en el paisaje del calendario de la carnicería.

