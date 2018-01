Una estrella nos guiará…

En este mundo todos somos buscadores. Estamos en busca de… todo tipo de bienes que consideramos en un momento dado los ingredientes necesarios para ser felices, para estar en paz y para sosegar esa fuerza en nuestro interior que nos impele hacia algo… algo emocionante, algo satisfactorio, algo que nos complemente y nos calme de una especie de sed desconocida. Esta sed puede ser el origen de cierta ansiedad permanente o de una sensación de insatisfacción constante a pesar de quizá tener todo lo que básicamente cada quien necesita para llevar una vida buena, estable y feliz. El ser humano siempre busca más, y una vez conseguidas sus metas quiere más. La fuerza del deseo nos acompaña toda la vida. Y no saberla conducir puede traer mucha inquietud y sufrimiento. En realidad, la elección de un camino es decisión y responsabilidad de cada quien. Nadie puede ni debe imponernos en qué creer. Pero quien no cree es como alguien sin brújula, como navegando a la deriva, sin rumbo y sin razón, y lo que le pasa no tiene sentido ni significado, pues éste se desde la perspectiva del motivo del viaje.

Todo buscador necesita guiarse de algún tipo de señales, encontrar algo o alguien a quién seguir para hallar su propio camino. Dependiendo en qué o quién nos apoyemos, así se va a desenvolver nuestra vida. Como una brújula, este tipo de ideales o de cosas a conseguir, o de guías a quienes escuchar o de dioses a quienes reverenciar, nos orienta nuestra vida y le da sentido a cada cosa que hacemos. En cierta forma, siempre vivimos en función de algo: de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra pareja, del dinero, de un rol en la sociedad, de un guía espiritual, etc. Dependiendo de en qué creamos y que tan incierta es la relación con aquello que queramos seguir, así será nuestra vida. Saber en qué creer es una gran responsabilidad hacia nosotros mismos.

Desde la perspectiva psicoterapéutica, muchas personas se deprimen, se enojan o actúan de manera muy intolerante ante la incertidumbre de la existencia. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta y sin ningún tipo de duda qué buscamos, qué deseamos tanto que nos tranquilice ya todo lo que hemos obtenido es limitado, tiene sus inconvenientes. Muchas veces ni siquiera sabemos bien qué camino tomar. La vida se presenta tan libre y sin determinación alguna que podemos hacer –hasta cierto punto- lo que queramos de ella. Eso parece llevar a muchas personas a experimentar un gran desasosiego. Una profunda inestabilidad emocional se instala en las personas que necesitan un asidero para mantener el sentido de su vida a flote. Esperan una estrella de Belén que les señale el lugar justo para encontrar a Su Salvador que de allí en adelante será el guía de su vida.

Cuando las personas llevan a cabo el arduo trabajo psicoterapéutico acaban encontrando la estrella de Belén en su propio corazón, crean o no en Jesús. Algo viene innatamente en nosotros. Al observar nuestras vidas y reconocer que cómo sea que haya sido, nuestro camino se ha ido tejiendo de una manera tan precisa que cada situación responde a una necesidad y a un desafío de desarrollo emocional convocado inconscientemente. En muchas ocasiones las situaciones que repetimos del pasado son aquellas en las que vivimos cosas dolorosas, traumáticas o que no sucedieron como esperábamos. Repetimos como para encontrar respuestas. Puede esto atribuirse o no a concepciones religiosas. Lo importante es el resultado: aceptar que la vida es una invitación constante a crecer, a ensayar formas de superar el sufrimiento y el desamor y abrirnos más y más al amor pleno y a sentir con intensidad. La vida es una oportunidad para desenvolver las potencialidades de nuestro ser hasta su máximo desarrollo. Y parece siempre haber una voz, un sentimiento interno que nos dice el camino correcto, que nos hace presentir si hacemos mal o tomamos una decisión equivocada. Es probable que se trate de la estrella que nos guiará, como en aquél día los Reyes Magos fueron guiados a Jesús recién nacido.

Desde la visión psicoterapéutica vemos la necesidad de desarrollar nuestra inteligencia espiritual y dar respuestas a nuestras más profundas preguntas sobre lo que trasciende la vida de todos los días. Un tratamiento psicoterapéutico es útil también para despejar nuestro corazón de problemas emocionales que entorpecen nuestra trascendencia y desarrollo espiritual. Es importante reconocer la necesidad que tenemos más allá de los valores pedestres de esta vida para no vivir errantes y hambrientos, constantemente insatisfechos y ansiosos. Feliz año a todos y espero que encuentren la estrella que los guíe…

