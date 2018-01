Análisis Político: Meade y Obrador por la seguridad 

José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia del país por parte del PRI, estuvo en Colima la semana pasada realizando sus preparativos con la dirigencia estatal rumbo al 2018, abriéndonos un espacio a los miembros del Círculo Colimense de Analistas Políticos para dialogar en corto.

En el diálogo le expresé el tema de seguridad, precisando que el país requiere un amplio programa nacional de prevención integral para mejorar los índices nacionales de seguridad, a lo cual señaló que en su campaña dará a conocer su plan nacional estratégico para la seguridad pública una vez que logre escuchar las demandas y opiniones de los expertos nacionales y extranjeros, así como las propuestas de la población, porque no va a combatir la inseguridad mediante simples ocurrencias personales, como lo hace Manuel López Obrador.

El precandidato del PRI previamente ante medios locales había precisado la necesidad de apoyar al estado de Colima en materia de seguridad con las fuerzas federales y militares, señalando que la Ley de Seguridad Interior abrirá las puertas para mejorar la participación y coordinación con Colima y con varios estados que requieren más apoyo de la federación.

EL PLAN DE SEGURIDAD DE OBRADOR

Por otra parte, el mismo día de la visita de Meade a Colima, el precandidato presidencial de la coalición Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, presentó a medios nacionales su posible equipo en materia de seguridad, analicémoslo. Obrador dijo que Alfonso Durazo sería el secretario de Seguridad Pública, mientras cinco personas integrarían un nuevo Consejo Asesor para Garantizar la Paz: Audomaro Martínez Zapata, José Manuel Solano Ochoa, Marcos Fastlicht, Alejandro Gertz Manero y Loretta Ortiz.

¿Quién es Alfonso Durazo? El hombre propuesto como secretario de Seguridad Pública fue vocero y secretario particular de Vicente Fox de 2000 a 2004, así como secretario particular de Luis Donaldo Colosio cuando éste era candidato a la Presidencia por el PRI, entre 1993 y 1994, año en el que lo asesinaron. El sonorense de 63 años ocupó diversos cargos en el PRI, partido al que renunció el 18 de mayo del 2000. Es doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. En 2011 ingresó al Consejo Consultivo de Morena, y desde entonces ha acompañado al partido de López Obrador como coordinador en Sonora y como coordinador de la defensa del voto en la campaña presidencial de 2012.

Minutos después de ser ‘destapado’ para el cargo, Durazo aseguró que los planteamientos de seguridad de López Obrador son viables, a pesar de que algunos de ellos, como el de dar amnistía a criminales, han sido calificados de “inaceptables” o “irresponsables”, según sus adversarios, o bien de “riesgosos”, a decir de expertos. Durazo dijo que la amnistía no significaría dialogar con capos, sino buscar beneficiar a los campesinos que encontraron en el cultivo de drogas su única opción para obtener ingresos y sobrevivir. Agregó que, en la medida que estas personas tengan oportunidades de estudio o laborales, se les podrá rescatar de las redes del crimen.

Admitió que “es un tema muy complejo y no lo podemos simplificar al diálogo con alguno de los capos indebidamente famosos en el país”. Durazo aseguró que “estimamos que en tres años, sin duda, estaremos rindiendo las mejores cuentas al país en materia inseguridad”, afirmó que este plazo, fijado por López Obrador como el horizonte para acabar con la llamada “guerra” al crimen, es producto de un análisis de las propuestas para acabar con la inseguridad centradas en la prevención. Sostuvo que estos planteamientos han sido desestimados por otros actores porque no representan un beneficio político inmediato, y que el eventual gobierno lopezobradorista no pensaría en intereses políticos, mediáticos y de coyuntura.

Alejandro Gertz Manero. En las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles al frente del gobierno del Distrito Federal, fungió como secretario de Seguridad Pública (1998-2000). Es doctor en Derecho y tiene 78 años, también fue secretario de Seguridad Pública federal en el mandato de Vicente Fox, de 2000 a 2004, periodo en el que se dio la fuga de Joaquín Guzmán, presunto líder del Cártel de Sinaloa, del penal de Puente Grande en Jalisco. En la administración pública, fue secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de 1970 a 1971; oficial mayor y coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico de la PGR, de 1975 a 1976, y procurador federal de la Defensa del Trabajo, de 1977 y 1982.

Audomaro Martínez Zapata. Fue jefe de seguridad de la campaña de López Obrador en las elecciones de 2012. Tabasqueño, igual que López Obrador. Fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco en la administración del gobernador perredista Arturo Núñez, de 2012 a 2015. En su carrera militar, el hombre de 68 años escaló en el Ejército desde el rango de cadete, en 1967, al de general brigadier, en 1995. El último cargo activo que tuvo en la milicia fue como director general de Transportes Militares, antes de incorporarse al equipo de campaña de López Obrador.

Como puede apreciarse, el tema de la seguridad pública nacional será el más relevante y quizás decisivo en la campaña presidencial de 2018, y si bien desde el destape de José Antonio Meade, cuyo perfil lo hizo como el más adecuado, porque más que priísta está identificado como un ciudadano apartidista, por haber participado como funcionario de buen nivel en otros partidos, también Morena decidió presentar como estrategia política a un posible equipo que considera obtendrá más votos con perfiles, como Durazo que colaboró con Fox y Colosio. Sin embargo falta tiempo para valorar bien las mejores propuestas en materia de seguridad en esta campaña presidencial.

abelglezs@gmail.com

Comentarios