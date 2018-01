Sociedad del conocimiento: ¿Quién coordinará la campaña de Meade en Colima?

El fin de semana pasado estuvo en Colima el candidato a la Presidencia de la República por la alianza PRI-Panal-VERDE –todavía no tiene nombre-, Pepe Meade, por lo tanto se espera que en los próximos días conozcamos quién será la persona que coordine esta actividad fundamental en la entidad, máxime en este proceso electoral, que no la tienen fácil estos partidos políticos.

Algunos citan que el priismo ya no tiene operadores políticos, no coincido con tal afirmación, quizás muchos de los mejores ya los corrieron, los que se quedaron no les tienen confianza porque están ligados al exgobernador Mario Anguiano. Otros tantos ni los toman en cuenta. Finalmente, hablaremos de quienes permanecen, que no son una lumbrera, pero pueden hacer lo suyo, siempre y cuando se apoyen de priistas que están en el baúl de los recuerdos.

Virgilio Mendoza, más priista que adecista, panista o del Verde Ecologista, puede coordinar la campaña, tiene el apoyo del priismo, de sus líderes, exgobernadores, del mandatario Nacho Peralta y funcionarios del actual gabinete, inclusive tiene excelente relación con el equipo anguianista, así como con Anguiano Moreno y Jorge Luis.

El legislador debiera ser nombrado como coordinador, cuenta con competencia, carisma, además de aceptar esta posición, estaría asegurando el control político de la entidad, dejando un camino libre de opositores para la gubernatura en el 2021, sobre todo desde la senaduría plurinominal que al parecer puede obtener.

Mas existen cuestionamientos de priistas respecto a esta posibilidad, aseguran que el exalcalde no es de confianza porque durante su trayecto en la política poco ha demostrado lealtad o institucionalidad; estarían entregando el grupo que actualmente gobierna Colima a un mercenario.

El segundo, Kike Rojas, ha logrado mantenerse en el ánimo del círculo en el poder pese a su buena relación con el grupo y con el exmandatario Mario Anguiano, mas aclaramos, nunca ha llevado una enmienda a este nivel.

Otro para operar en Colima la campaña de Pepe Meade sería Romero Coello, quien ya demostró ejercer el trabajo a la altura de las necesidades, cuenta con el apoyo del priismo colimense y nacional, máxime ahora que recuperó la buena relación con el mandatario estatal.

Rogelio Rueda no lo descarten, tiene lo suyo –padre político del grupo Nabor-Virgilio-Mario-Alfaro-, mas debe demostrar carácter para que el candidato pueda salir adelante. Mely Romero podría ser nominada, coordinó los trabajos finales para que el actual mandatario triunfara.

Nabor Ochoa –expriista- puede ser electo a ocupar este encargo, no olvidemos que los triunfos del PAN en Manzanillo se deben a él, máxime los de Virgilio Mendoza y Gaby Benavides. También en la lista encontramos al profesor Carlos Cruz, tiene excelente amistad con toda la clase política, es hombre de lealtades e institucionalidad, priista reconocido, sabría escoger un excelente equipo que pudiera augurar éxito en la operación política.

El licenciado Moreno Peña y Elías Verduzco, vemos difícil que acepten la invitación, mas si estarán prestos apoyar a quien resulte con la encomienda. Quien debiera estar ya trabajando en Comunicación es Salvador Silva, quien desde 1994 ha llevado el trabajo de manera magistral, mucho de los triunfos del PRI se deben a su labor informativa y de comunicación, de no invitarlo a llevar esta tarea, estarían dejando a un lado a un excelente conocedor de los medios.

Para despedirme. Como lo hice durante el proceso electoral de 2006, 2009, 2012, 2015, el 2018 no será la excepción, me conduciré de manera neutral para darles, desde este espacio, una perspectiva cercana a la realidad, sin ataques a ningún candidato, pero dejando en claro que, en lo personal, su servidor está con los candidatos de su partido, empezando por Pepe Meade, con quien obtendremos el triunfo.

