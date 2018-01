Tribuna villalvarense: Día de Reyes

Pues, amable lector, iniciamos con la primera colaboración del año, si la está leyendo quiere decir que contamos con vida y es mucha ganancia, por no decir lo principal en este sufrido mundo, sobre esto partimos, no resta más que echarle ganas en este 2018, de lo pasado ya nada podemos hacer, ni siquiera lamentarnos, así que todo para adelante. Cierto, las cosas pintan de la fregada, con apenas siete días de este mes no sentimos lo duro sino lo tupido, lo malo, vienen cosas peores, no es por ser pesimista es la purita realidad. En lo particular, creo, a pesar de todo, el país todavía puede recomponer el rumbo, necesitamos ser mejores ciudadanos, sobre todo escoger los mejores gobernantes, bueno, aunque sea los menos corruptos, oportunidad que tendremos el próximo 1 de julio.

Luego entonces, pasamos a compartirles información en mi opinión más interesante sobre esta fecha: la tradición popular del Día de Reyes forma parte vital de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en México. Su origen se vincula con el nacimiento y adoración del Niño Dios. Los Reyes Magos de Oriente (o simplemente Reyes Magos) es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los «magos» -denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente- que, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra.

En los evangelios canónicos solo el Evangelio de Mateo habla de estos “magos”, sin precisar sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Fue en el siglo III cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraba que eran personas pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en tres, uno por regalo, ya que hasta entonces había dibujos con dos, tres o cuatro magos, e incluso la Iglesia ortodoxa siria y la Iglesia apostólica armenia aseguraban que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel.

Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el famoso mosaico de San Apollinaire Nuovo (Rávena) que data del siglo VI, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa con sus nombres encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos, hasta el XV, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, representen las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España a partir del siglo XIX se inició la tradición de convertir la noche de Reyes (noche anterior a la Epifanía) en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en homenaje al santo oriental Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana.

Como escribí supra líneas, todos tenemos un ciclo de vida, independientemente que cada cual contribuyamos positivamente de diferente manera, empero, nadie sin escape evadiremos la etapa final, por eso tenemos que dar, esforzarnos para ser recordados por las generaciones venideras, o sea, dejar huella. Traigo el tema a colación por el lamentable fallecimiento de la educadora villalvarense Martha Barreda Araiza, quien partió de este plano terrenal durante la semana pasada para pasar a formar parte de los personajes históricos de nuestro municipio. Quizás será recordada, aparte de su profesión, por ser iniciadora de las cabalgatas infantiles que se llevan a cabo dentro de las centenarias Fiestas Charrotaurinas, pero cabe destacar que Martha Barreda fue una apasionada del deporte, desde joven la conocí cuando muy temprano llegaba los fines de semana en su vocho al ahora llamado campo “Carlos Téllez Pimentel”, sin faltar su silla tejida de plástico a echar porras a cuanto equipo del Club Futbol Villa de Álvarez que jugaba, sobre todo a las categorías infantiles-juveniles, donde su servidor participaba. Mis condolencias a sus familiares, en especial al buen Miguelito Barreda, amigo y coequipero en aquellos hermosos tiempos.

