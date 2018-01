Agradecimiento a nuestros lectores…

Ante la creciente demanda de información, una imperante necesidad de hermanamiento y la urgencia de un medio de comunicación identificado con la idiosincrasia manzanillense, con el fin de ser un bastión y orgullo más del puerto, fue que hace 36 años mi esposo, Jorge Humberto Silva Ochoa, en conjunto con Miguel de la Mora Anguiano, Raúl Zuazo Ochoa y otros célebres manzanillenses tomaron la atinada decisión de fundar el periódico El Correo de Manzanillo.

A base de esfuerzo, dedicación, trabajo y mucho empeño, El Correo de Manzanillo logró ganarse un lugar bajo el brazo de cada manzanillense, en los pórticos de los hogares porteños, en cada quiosco, puesto de periódicos y esquina. El Correo de Manzanillo fue y sigue siendo la mayor escuela de periodismo para los porteños. Por sus filas han desfilado desde los más destacados periodistas hasta los más incansables voceadores, repartidores, diseñadores, correctores, editores, formadores, prensistas y vendedores. Sin duda, un gran equipo de trabajadores de los que me siento sumamente orgullosa.

Treinta y seis años se dice fácil, pero la consolidación de un medio tan arraigado y tan querido, así como poder mantenerlo a la vanguardia del periodismo colimense, como el mejor periódico de la región costera, el más apreciado y del que tantos manzanillenses se sienten orgullosos, ha sido un trabajo incesante que no descansa nunca, un esfuerzo gigante por parte de directivos y administrativos, así como la lealtad incondicional de nuestros lectores del centro, del Valle de las Garzas, Santiago, Salagua, Venustiano Carranza, Camotlán de Miraflores, El Colomo y de la Costa Alegre de Jalisco, a los cuales no me queda más que darles las gracias infinitamente por su apoyo, lealtad y respaldo a este proyecto, así como por su cariño a mi familia y la memoria de mi esposo, Humberto Silva.

También agradezco a nuestro director, José Ortiz Íñiguez, por su empeño y rectoría al frente de tan prestigioso medio, quien desde que adquirió la responsabilidad ha logrado demostrar progreso y crecimiento de nuestro querido Correo. Gracias, Pepe, por el desayuno que ofreciste para que el aniversario no pasara desapercibido. Gracias también a quienes nos respaldaron y acompañaron, como la alcaldesa Gabriela Benavides y regidores; los diputados federales Dulce María Salas, Virgilio Mendoza y Kike Rojas; las diputadas locales Martha Sosa y Mirna Edith Velázquez; a nuestro director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez; al coordinador de Comunicación de Gobierno del Estado, Fernando Cruz, quien asistió a nombre del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, así como otros distinguidos invitados y a quienes no nos pudieron acompañar.

El Correo de Manzanillo, sigue siendo el periódico número uno del puerto de Manzanillo y la región costera, El Correo de Manzanillo sigue de pie, sigue vivo, continúa siendo el preferido de los manzanillenses y seguirá siendo la mejor opción informativa y publicitaria de la Costa Alegre de Jalisco y la costa colimense. Muchas gracias a todos por respaldar esta gran institución, seguimos adelante pese a todas las adversidades, con orgullo y con la frente en alto.

Atentamente:

Leticia Castro López

Presidenta del Consejo de Administración.

