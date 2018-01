IEE se excedió en tema de género en plurinominales

El acuerdo del Consejo General local carece bases legislativas, señalan el PT y Encuentro Social

Infoecos/Colima

Para los partidos políticos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) “se excedió” en sus funciones al aprobar el acuerdo relativo a los criterios aplicables para el registro de candidaturas por el principio de representación proporcional, el cual obliga y exige a los institutos políticos que sus listas de candidaturas a diputaciones plurinominales sean encabezadas por una mujer, “lo cual es impugnable ante las instancias jurisdiccionales”.

Por separado, los comisionados políticos del PT y PES ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, Marcos Daniel Barajas Yescas y Carlos Mauricio Martínez Trejo, respectivamente, mencionaron que ese acuerdo “carece de sustento legislativo”.

Barajas Yescas señaló que el acuerdo aprobado por este organismo electoral, mediante el cual está instruyendo a los partidos para que la primera posición de las listas de aspirantes a diputados plurinominales sea encabezado por una mujer, “es una medida impugnable”.

El representante del PT recordó que ya existen antecedentes cuando el Partido del Trabajo interpuso una objeción de cómo se desempeñó este consejo electoral, concretamente en 2015 sobre el tema.

“En aquel entonces, como ahora, se dio un exceso de facultades por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, lo que propició que el PT, acudiera a los tribunales jurisdiccionales y tan fue así que los tribunales nos dieron la razón en su momento”, dijo.

El comisionado político del PT dijo que “hoy vemos que se vienen desarrollando etapas que garantizar en principio de certeza y por ende, creemos que es posible que este documento que se presentó en la mesa, pueda transitar en estas instancias (tribunales)”.

Insistió en que el acuerdo aprobado por el Consejo General del IEE “pueda caminar por instancias futuras y que puedan ser impugnables, por lo que se dio en esa mesa, pues todos los partidos políticos están garantizando en los hechos la paridad de género”.

Mencionó que por el bien de la mujer, y por el bien de la democracia, es importante que se garantice en los congresos locales la participación de la mujer.

Sin embargo recordó que “en el 2015, hubo debate, hubo jurisprudencia, hubo impugnaciones que le dio un revés a este consejo general”.

LEGISLAR SOBRE EL TEMA: PES

En tanto, el comisionado político suplente del Partido Encuentro Social ante el IEE, Carlos Mauricio Martínez Trejo, afirmó que su partido no está en contra de lo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral el Estado, “lo que queremos es que esa adecuación tenga la fuerza suficiente, porque en lo particular no vale, o no basta una acción afirmativa temporal, necesitamos que eso quede vigente y que sea algo permanente. De ahí la insistencia de que esto sea incorporado a lo que son las leyes electorales”.

Martínez Trejo señaló que en Encuentro Social “no estamos en contra de esta paridad de género; en los mismos estatutos se establece, hay igualdad, se establece incluso que en la selección para los cargos de elección popular, debe ser 50-50.

El comisionado suplente del Partido Encuentro Social insistió en por qué dejar esta acción en una temporalidad, “en vez de buscar en que esto sea permanente y que realmente quede plasmado en la ley para que tenga toda la fuerza y se le pueda dar todo ese empoderamiento que la mujer necesita”, concluyó.

Comentarios