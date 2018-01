PRI acatará acuerdo sobre paridad de género en pluris

Sin embargo, es un acuerdo susceptible de ser impugnado y echado abajo, dice Rueda

Infoecos/Colima

El Partido Revolucionario Institucional acatará el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado que obliga a los partidos políticos a colocar a una mujer en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales, sin embargo, advirtió que “es un acuerdo que carece de solidez jurídica y es susceptible de ser impugnado por cualquier fuerza política”.

El dirigente estatal de dicho instituto político en Colima, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, refirió que el PRI está totalmente de acuerdo en impulsar el tema de género no solo para el Congreso, sino también para la integración de los Cabildos, así se planteó en las iniciativas que formuló el gobernador y el grupo parlamentario del PRI en el Congreso.

“Lamentablemente la oposición, principalmente el Partido Acción Nacional impidió que eso quedara en la legislación”.

Cabe mencionar que el pasado sábado, y pese a ser un tema rechazado por el Congreso del Estado y por lo tanto no legislado, el Consejo General del IEE aprobó que “lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional (plurinominales) que presente cada partido político durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, deberá encabezarse por una mujer”, arrogándose funciones que no le competen y que son materia legislativa.

Rueda Sánchez señaló que “el acuerdo del Instituto Electoral del Estado, en todo caso, le preocupa al PRI y tememos que sea susceptible de impugnaciones, porque tal vez no tenga la suficiente solidez jurídica”.

Agregó que en ese sentido “nos parece que las fórmulas que planteaban las iniciativas del PRI, que son las del gobernador y el grupo parlamentario del PRI en el Congreso.

Dijo que esta consideración de que era mejor la propuesta priísta fue por dos razones: “una, porque nos garantizaba mejor la búsqueda de la paridad de género en la integración del Congreso. Esta fórmula de que todos los partidos encabecen sus listas plurinominales con mujeres puede provocar un riesgo de que termine habiendo desequilibro entre los géneros, y nuestra fórmula implicaba la posibilidad de con dos listas, una de hombres y una de mujeres para que hubiera realmente equilibrio.

“Y dos, (porque) generaba un incentivo a las dirigencias de los partidos de que buscaran que sus candidatos mujeres ganaran los distritos porque eso permitiría lo que ha ocurrido que si las listas las encabezan los hombres que son los dirigentes de los partidos, pues que pudieran entrar ellos en las listas, pero si no ganan mujeres distritos de mayoría entonces se amuelan y entra la mujer que va en la lista plurinominales.

“Esos incentivos que buscaba nuestra iniciativa no se cumple con el acuerdo del IEE porque en realidad ya no les importa si gana o deja de ganar un hombre o una mujer porque ya no van a encabezar la lista plurinominales; ya a fuerzas va una mujer y hay varios partidos que solo tienen la expectativa de una diputación plurinominal.

“Entonces ya no tienen incentivo para buscar respaldar a las mujeres candidatas y eso me parece que va en contra de la tendencia que el PRI quiere impulsar”, dijo.

Reiteró que “la propuesta del PRI buscaba alinear los estímulos en función de que todas las dirigencias de partidos trabajasen con más ahincó para apoyar a las mujeres candidatas de mayoría, incluso eso permitiría que se buscara cumplir no solo porque lo dice la ley, sino porque hubiera un interés de las dirigencias, que le dieran los distritos donde hay más posibilidad de ganar a mujeres, buscando también que se completaran los objetivos. Por eso creo que las fórmulas de las iniciativas del PRI era mejor que estas”.

Por lo tanto, mencionó que la propuesta y acuerdo del Instituto Electoral del Estado “es impugnable”, y mencionó finalmente que el PRI se abstendrá y “no impugnará” porque nosotros queremos que haya más mujeres en el Congreso y más mujeres en los Cabildos.

