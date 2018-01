Gaby Benavides entrega apoyos a intendentes en 40 escuelas

Infoecos/Manzanillo

La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, entregó recursos económicos a intendentes de 40 escuelas del municipio, lo que representa una inversión de 1.5 millones de pesos en apoyo a los trabajadores en las escuelas.

Iniciamos el programa con 25 escuelas, gracias a los ahorros y el respaldo del síndico y regidores, ha sido posible ir creciendo el programa para que llegue el beneficio a 40 escuelas del municipio, lo que representa un gran apoyo para los padres de familia.

Rosamaría Leal Govea, intendente de secundaria, expresó que ahora hay certidumbre en el pago por sus servicios de limpieza en la escuela. “Este apoyo llega en buen momento, anteriormente nos pagaban los papás, y en ocasiones no había recursos; hoy que la presidenta nos apoya es muy bueno este recurso, yo he recibido oportunamente el pago, muchas gracias Gaby, sin usted no hubiera podido tener este dinero”.

Ana Esmeralda Zepeda Zepeda, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia del Preescolar Gregorio Torres Quintero, mencionó que “el comité de padres de familia tenía que cooperar para pagar al intendente, le dábamos 600 pesos, pero ahora le dan mil pesos, y eso es un avance, ahora tendremos un ahorro, le agradecemos a la presidenta porque tomó en cuenta a la zona rural.

Claudia Iveth López Gómez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la secundaria de Chandiablo, señaló que “esta es la primera vez que entramos al programa de Escuela Digna, para el pago de intendente, estamos muy agradecidos con la presidenta Gaby, gracias por pensar en nosotros”.

