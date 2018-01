A Media Semana: 2018: panorama incierto

Entramos de lleno al 2018, año que sin duda será galopante en todos los sentidos, de entrada, nos topamos con la famosa y dura cuesta de enero, aparte de pagar los impuestos cotidianos, nos recetaron aumentos en los principales productos de consumo diario que repercutirán en el bolsillo de todos los asalariados; mientras, el gobierno federal ni se inmuta ni preocupa que cada día mande a la pobreza a millones de mexicanos, lamentablemente, las cosas no pintan nada bien en el futuro inmediato, una moneda frágil que pierde fuerza ante el dólar por cada acción o hasta tuit que publica Donald Trump, un presidente Peña Nieto a la deriva, con desbandada de su gabinete para irse a buscar otros puestos para seguir pegados de la ubre. Pero bueno, amable lector, no resta más que echarle ganas, eso sí, mucho ojo en por quiénes votaremos el próximo 1 de julio, basta ya de que nos vean la cara de mensos cada seis años, analicemos bien las propuestas, que sean realizables, no compremos espejitos, porque luego nos la dejan caer disfrazada de reformas, después es demasiado tarde para quejarnos.

VIOLENCIA

Mal, pésimo arranque el año en materia de seguridad, lo peor, no se mira para cuándo se recupere la entrañable y extinta tranquilidad, en los pocos días del mes, las ejecuciones están a la orden del día, no conforme, la delincuencia organizada está mandando claros mensajes de poder, hace días en el puerto anunciaron mediante una cartulina que emprenderían una cacería contra un grupo rival y lo están cumpliendo, son varios los que cruelmente han sido descuartizados y tirados en la vía pública, mientras en Tecomán, el domingo pasado se dio una masacre en un rancho donde personas degustaban de la tradicional leche caliente, en este como en otros casos, la pagaron sin deberla gente inocente. Luego entonces, muchos colimenses nos preguntamos qué espera la Federación para mandar refuerzos, pero que se establezcan permanentemente, de nada ha servido el par de veces que han venido, en cuanto se van más tarde que temprano regresa la ola de violencia. También es momento que en el ámbito estatal se pongan las pilas, por lo pronto, es bueno que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez analice cambiar de estrategias que han implementado sus subordinados, que a todas luces es fallida, pero no está por demás que a la par valore el trabajo de los mandos policiales, les ha dado toda la confianza y nomás no les han respondido, en tanto, los presidentes municipales, todos, los diez, sobre todo de Manzanillo y Tecomán, nada dicen, se hacen como que la Virgen les habla. Si no hay conjunción de esfuerzos de los tres niveles de Gobierno, no habrá resultados positivos.

PARA CERRAR

Se comenta que existen altas posibilidades que Mely Romero sea la abanderada priísta con su colación para la diputación federal por el primer distrito, en mi opinión sería un craso error, pues con qué cara se atrevería a pedir apoyo del electorado si largó la Senaduría para irse a despachar a una pichurrienta subsecretaría en la Sagarpa… Si en la reciente a visita por Colima, José Antonio Meade hubiese dicho públicamente que también le dolía profundamente que Mario Anguiano Moreno los haya traicionado (robar), como se lo dijo a Javier Duarte y más si prometía castigarlo, ya tendría casi mi voto; por cierto, el expediente de la vergüenza de Colima lo turnan de un lado para el otro, el tiempo pasa y se confirman mis sospechas que al final de cuentas le harán lo que el viento a Juárez. Ahora resulta según el director de Procesos Legislativos del Congreso no se había entregado a la Comisión de Responsabilidades porque con contaba con la documentación completa, ¿a poco no tiene el tufo de impunidad?… Se derrumba el castillo de arena sobre el que estaba parado Héctor Insúa, la reelección parece se esfuma y emerge el nombre de Riult Rivera…Caro le van a cobrar a Locho Morán sus afrentas a los panistas, Ladino lo adelantó, sobre aviso no hay engaño.

