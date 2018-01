Antorcha representa al pueblo: López Carreón

Ante los diferentes escenarios que se vienen presentando en el proceso electoral, el dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Luis Enrique López Carreón, señaló que la organización representa al pueblo y el pueblo es el que vota finalmente.

Cuestionado sobre la posibilidad de que en un futuro Antorcha Campesina se convierta en un partido político, López Carreón dijo ellos serán fuerza política “cuando no dependan de los recursos públicos”.

“Mucha gente nos ha preguntado si nosotros tenemos alternativa política, que si tenemos candidatos o vamos a promover candidatos, pues yo creo que ya son muchos partidos, la verdad el presupuesto ya ni alcanza, creo que lo dijo Córdova, que se tenía que legislar en cuanto al dinero que se otorga a los partidos políticos”.

Indicó que existe mucho desprestigio político “por eso ahora se están aliando, porque ya no completan cada quién, en ese sentido nosotros vamos a seguir jugando el papel que siempre hemos jugado, somos el pueblo, y el pueblo es el que vota, se ha especulado si nosotros nos vamos a constituir como una fuerza política, yo creo que sí, pero lo vamos a hacer cuando no necesitemos nada del presupuesto público, para poder hacer política para la gente”.

Recalcó Luis Enrique López Carreón, que si quieren ser un partido político, tiene que ser distinto “tiene que ser un partido que no viva del pueblo, como los que hay, por eso habría que esperar, vamos a ver la pasarela, vamos a ver quiénes son, escuchar sus propuestas y tomando en cuenta la opinión central de nuestra organización, nosotros vamos a apoyar”.

Finalmente dijo que es cierto que les ha vinculado más con unos partidos, que con otros “eso depende de quién gobierne, por eso a los políticos cuando me buscan les digo ponte a hacer obra, resuelve”, con eso no se ocupan las campañas, dijo. “en este proceso electoral somos los espectadores y somos los que vamos a votar, pero requerimos que nos hagan caso y nos tomen en cuenta, por eso juntamos 14 mil personas en el Mega palenque, no queremos que nos den de más, pero tampoco menos, nosotros le vamos a dar el voto a los que se comprometan con las causas que estamos encabezando”.

