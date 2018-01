Chivas Femenil, a cubrir ausencias frente a Rayadas

Hoy sábado frente a Rayadas, Chivas Femenil deberá suplir las ausencias de sus seleccionadas nacionales, situación que no parece quitarle el sueño al resto de las jugadoras rojiblancas.

De cara al enfrentamiento frente a las regiomontanas, Vanessa Sánchez aseguró que aunque extrañarán a sus compañeras, espera que el resto del equipo pueda sacar el resultado en esta segunda jornada de la temporada.

“Son compañeras que sí harán falta, pero confiamos en las jugadoras que van a iniciar este sábado. La competencia la tenemos y obviamente si no están ellas tendremos que cubrir ese espacio. Creo que todas tenemos buen nivel, la mayoría estamos en el mismo nivel. Solo se les extrañará porque son parte del equipo”, compartió Sánchez.

Para este compromiso frente a Monterrey, el estratega Luis Fernando Camacho no podrá contar con cinco de sus jugadoras, pues tres de ellas fueron convocadas por la Selección Mexicana Sub 17 y las dos restantes reportaron con la Sub 20 del Tri femenil.

Las ausencias más notorias que tendrá el Guadalajara serán las de Miriam García y Norma Palafox. Ambas jugadoras fueron contempladas por México para el Premundial de la Concacaf, mismo que se festejará en Trinidad y Tobago.

