Sindicato frena despido de cien trabajadores municipales

Infoecos/Colima

De manera unilateral, la comuna capitalina pretendía emprender el despido de más de cien trabajadores, situación que alertó a los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima.

En este sentido, el secretario general del gremio, Arturo León Alam, estableció que de inmediato se tomaron las medidas pertinentes para conocer los detalles de esta decisión pero al no poder hablar con el alcalde Héctor Insúa García, que estaba fuera de la ciudad, se hizo la gestión pertinente con el secretario del ayuntamiento, Francisco Santana Roldán.

“Afortunadamente se logró reducir el problema de los despedidos; hemos estado en condiciones de dialogar con la administración capitalina a través del secretario del ayuntamiento, y se logró que los trabajadores conserven sus puestos de trabajo”, aseguró.

Mencionó que también se gestionó para que los despidos que se tenían contemplados sean mínimos, lo que significaría que al final del día, en lugar de cien personas sin trabajo, solo se vaya a prescindir de los servicios de 30 o máximo 35 trabajadores.

Arturo León consideró que los despidos se emprendieron por una decisión equivocada de las autoridades intermedias de la comuna, en ausencia del alcalde; “siempre se cometen una serie de errores cuando las autoridades superiores están ausentes, quienes quedan al frente de las administraciones cometen muchas pifias”, detalló.

Precisó que a los trabajadores les justificaban su despido bajo el argumento de que no había recursos para pagarles, situación que no es verídica, ya que el propio alcalde confirmó que se hace un análisis financiero pero que de cualquier modo, el Presupuesto 2018 sigue vigente, lo que asegura que la mayor parte de los trabajadores van a seguir desempeñando sus tareas.

“Hasta el momento no se ha informado a los trabajadores oficialmente de ningún despido, no hay un escrito de por medio y entre este viernes y el próximo lunes que se pague la quincena, se revisará la situación de aquel que no reciba su salario para verificar si hay algún error administrativo o se busca despedirlo de manera injustificada”, puntualizó.

Comentarios