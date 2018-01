Capítulo 12: El pacto

De veras Señor Suástegui, resulta muy penoso explicarle, su hijo, pues, no puede seguir aquí en la prepa, lo encontraron con el velador, cómo le diré –el director buscó las palabras menos dolorosas–, pues, guardó un breve silencio, lo encontraron cogiéndose al velador en el baño. Hay que correr al velador, de seguro es un corruptor de menores, antes diga que no haré la denuncia pública, qué clase de escuela sería esa donde cualquier gente echa a perder a los jovencitos. El director de nuevo con cautela explicó todos los reportes que acumuló Karim a lo largo del primer bimestre, todos por indisciplina y por decir al maestro Magaña, que le dejaba mamársela pero que no lo reprobara. Todos sabemos las costumbres de Magaña, pero nunca dejaría que lo sobornaran, además, su hijo luego anda pregonando cuánto cobra por coger. Discúlpenos, aquí tiene los papeles de su hijo, está dado de baja.

Un sudor frío bañó la frente de don Pancho. Soy soplanucas, les doy a los putos por detrás y qué, no confundas papi, no soy puto, yo se las meto, les doy pa’sus chicles. Una, dos, todas las bofetadas del mundo no fueron suficientes para acabar con la rabia. Todo lo que Pancho Suástegui sentía era desesperación. Matarlo era la solución más práctica y corrió a su despacho mientras el muchacho quedaba tendido en el jardín. Una pistola anunció un final para limpiar la honra, la madre solo lloraba en un rincón de la cocina y las criadas no atinaban qué hacer. Karim se puso de pie cuando su padre se acercó, pistola en mano, para quitar la mancha. Nunca en mi familia habrá un mayate, jamás, y el dedo se ajustó al gatillo. Si eso quieres, mátame, no importa, pero qué quieres que haga, me gusta arrempujar cagada. Una pistola cayó al suelo. Patadas, gritos, gemidos. No te vas a morir, te vas de esta casa, lárgate y olvídate que eres Suástegui, olvídate de este nombre, no eres mi hijo, no lo eres.

Su madre le dio dinero, el suficiente para que llegara hasta Puerto Vallarta y diecisiete años bastaron para ligarse a turistas nacionales y extranjeros. El dinero abundaba algunos días, otros se conformaba con que los jotitos del malecón le invitaran los tacos, eso sí, supo ganarse a un viejito jubilado para tener dónde dormir. A ese nomás me lo cogí como tres veces, casi siempre lo contentaba con abrazos, la verdad lo quise como a un padre, era bueno pero me enfadaba. Sabes, era tan empalagoso, me llenaba la nariz con esa loción de flor de azahar que huele a panteón y toda su casa olía a desinfectante. Era celoso el viejillo, pero yo sabía controlarlo hasta que me encontró bailando con aquel güero, pero él sabía que necesitaba dinero y la pensión no le alcanzaba para comprarme un livais que me gustó, me dijo que esperara hasta que llegara el pago y mientras me compró este pantalón coreano, pura imitación, y pues no, yo no soy para usar esas garras, pero me lo tuve que poner para que se callara. Tú me conoces casi desde que llegué licenciado, y el Ministerio Público lo miraba detrás de los anteojos. Quién iba a decir que tendría al hombre más caro de la costera ahí paradito al rendir su declaración. Morenito y con menos de veinte años. ¿Qué le hiciste al hoy occiso?, es mejor que lo digas todo para evitarnos problemas. Yo puedo ayudarte y la mano del licenciado le acarició la espalda, con ganas de arrancarle cada palmo de piel, unos hombros poderosos le dejaron temblando los labios mientras encendía nervioso un cigarrillo y escuchaba la declaración.

Fui para la costera y ahí me puse a chambear, cuando sabes inglés es fácil ligarte a los gringos, además tengo buena pinta, no parezco peladito de esos chichifos baratos, me cotizo y me cotizo bien, pensé que sacaría una buena lana con ese gordo que presumía dólares y más dólares. Nomás no dejé que me besara porque le apestaba el hocico y la parranda nos duró tres días hasta que apareció Fausto ¡Ay Fausto! No quería lastimarlo, le tenía buena fe y es que si tratas bien a los jotitos te dan hasta las tripas, no lo vi entrar, cuando acordé lo tenía por un lado, me encontró por casualidad echándome unos tacos, el gringo dormía en su camioneta y pues no me gustó que Fausto se pusiera a gritarme que era un vendido, convenenciero y no sé qué más. Nomás lo dejé. Hasta que me enfadé y me subí a la camioneta. Ahí se quedó parado, todos lo vieron. Pero le dijiste que luego se arreglarían. Él sabía que le tuve buena fe. Soy agradecido. Me quitó el hambre sin pedirme nada, me lo cogí por agradecimiento, no creas licenciado Tintos, la buena cuna te deja algo, soy agradecido como mi padre. No, a mi papá no le puedo hablar, hace años que no lo veo, desde que me corrió y me vine para acá. Es buen rollo vivir aquí en Vallarta. A poco me quieres adoptar. Y los labios carnosos dibujaron esa sonrisa cándida que conservaba desde la infancia y lo hacía ver como al más dulce de los siervos, el más obediente. Efectivamente, la muerte de Fausto Alarcón fue accidental, los hechos, las evidencias y los testigos así lo demuestran. Karim Suástegui queda libre por falta de pruebas.

Kashemira Grill fue un éxito en el puerto, exclusivo, discreto, elegante y muy gay, así le gustaba a la clientela, internacional, totalmente internacional, ningún mugroso entra, dijo Karim al licenciado que en sus ratos libres del Ministerio Público se aparecía para aplaudir a su socio, amigo, lo quiero como a un hijo, y Karim le echaba el brazo al hombro mientras el tecladista desgarraba las notas de un blues cadencioso y la voz del camarada le decía en el oído que aguardara en el departamento, a la hora que ya sabes, te espero mi rey. El licenciado, todo educación, lleno de rectitud, dejaba el alma en los brazos de aquel colimote de ilustre origen y de pura pasión depositaba en sus manos el destino, la vida misma pero nunca te atrevas a traicionarme porque no sabes de lo que soy capaz. Karim solo se concretaba a acercarse y con suavidad lo inclinaba sobre el colchón. Un alacrán se deslizaba silencioso y preparaba su aguijón mientras un trozo de carne, blanda y un tanto envejecida, lo esperaba hambriento. Cuántas horas de soledad en el juzgado, cuánto tiempo contemplando al cinturita moverse de un hombre a otro, de una loca a una de clóset, cuántas noches pidiéndole al cielo, prendiendo veladoras rosas para que se acercara, para que accediera a sus favores y al fin ahí lo tiene pegado a su espalda, besándole la oreja y un olor a ganas de dejarlo entrar, a ganas de gritar y ahogarse porque es poderoso el vuelo de la espada y Karim le dice en el oído: suavecito licenciado, suavecito y luces de bengala le inundan el intestino.

