Anota la colimense Susan Bejarano en el 2-0 de Chivas femenil a Rayados

La colimenses Susa Yanet Bejarano Rodríguez, que porta el número 6, colaboró con el segundo gol en el triunfo de 2-0 el actual campeón Chivas, ante Monterrey, en la fecha 2 del torneo Clausura 2018 de la Liga de Futbol Profesional Femenil.

Suan marcó sobre el minuto 40, luego de que en el 39, lo hiciera María Velázquez, en vistosa maniobra individual, burlando hasta a 4 rivales sobre el área grande, para penetrar por derecha y cruzar a la diestra de cancerbera de Monterrey.

En el equipo rayado milita otra colimense, Diana Evangelista, cuyos dotes de artillera permanecieron tranquilos.

DETALLES

Con base a la crónica oficial del encuentro, después de la inolvidable noche vivida el 24 de noviembre de 2017, en la final del Apertura 2017 de la LIGA MX Femenil, las campeonas volvieron a jugar en su casa para continuar su buen paso.

Recién comenzado el encuentro, a los seis minutos, Blanca Félix no hizo esperar a su afición para mostrar una vez más su calidad ante la atinada llegada de Mónica Monsiváis, con un balón que pretendía terminar en festejo.

Al minuto 22, el Rebaño armó una jugada que firmó Rubí Soto con un disparo que llevaba toda la intención de ofender a la visita, pero Claudia Lozoya arquera de Monterrey, hizo lo que le corresponde y rechazó el disparo para mandar a tiro de esquina.

En la recta final del primer tiempo, al 39´, Guadalupe Velázquez adelantó en el marcador al Rebaño Sagrado de manera magistral; condu jollegar al área chica, se quitó a la defensa rayada y le pegó para festejarle a las norteñas el primer gol de la tarde.

Inmediatamente, al 40´ un tiro desde fuera del área que le quedó a la medida a Yanet Bejarano, puso a las Rojiblancas dos goles por cero por encima de las Regias. Así los números y las acciones hasta el silbatazo que indicó el medio tiempo.

En los primeros minutos del complemento Blanca Félix volvió a ser la figura. Las llegadas que concretaron las comandadas por el estratega Héctor Becerra fueron todas rechazadas por la “12” de las Tapatías.

El Rebaño Sagrado contó su primera victoria del torneo para llegar a cuatro puntos en el Grupo 2, mientras que Las Rayadas de Monterrey perdieron después de haber goleado en su presentación en el certamen, aunque se mantienen con tres unidades.

En la Jornada tres de la competencia el Club Guadalajara viajará a Aguascalientes para meterse en la cancha de las Centellas; Rayados de Monterrey será anfitrión contra Gallos Femenil.

En los otros marcadores, Pumas 3-0 a Tijuana; León 1-2 Necaxa; Morelia 0-1 Veracruz y Tigres 2-0 Atlas,

Este lunes 15 cierran esta segunda fecha los encuentros Toluca Vs. Cruz Azul; Pachuca Vs. América y Santos Vs. Querétaro.

El árbitro central fue Louis Adrián Vielmas Valdez.

