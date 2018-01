Carlos Sainz, llegó quinto En la novena etapa

Carlos Sainz avanza en la octava etapa del Dakar entre Uyuni y Tupiza, llegando en quinto lugar y sólo cedió cinco minutos sobre Al-Attiyah y siete sobre Peterhansel.

Stephane Perterhansel guiado por las múltiples rodadas de los 19 competidores que le antecedieron, dominó de principio a fin los 498 kilómetros entre Uyuni y Tupiza, marcados por la lluvia y el barro. Eso sí, la suspensión de la etapa de mañana también juega en su contra. Sólo quedarán cuatro especiales en liza y la renta de Sainz es inmensa.

Pese a los 7:04 cedidos hoy respecto a su compañero de Peugeot, y los 4:52 con Al-Attiyah del Toyota una diferencia lógica si se tiene en cuenta que el madrileño abría pista, el bicampeón mundial de rallies mantiene más de una hora de ventaja sobre ambos. En concreto 1h.06m sobre el qatarí y 1h.13m sobre ‘Monsieur Dakar’. La táctica de no exponer sin ceder demasiado ha vivido hoy su primer capítulo.

Laia Sainz terminó novena en motos

Al inicio del Dakar 40 arrancaron trece damas: las argentinas Alicia Reina y María Mattar, que competían en coches, la italiana Raffaella Cabini en un camión, se retiraron en las primeras etapas. Ayer la boliviana Suany no se presentó a la competencia. Las españolas Laia Sanz, Rosa Romero y Cristina Gutiérrez capitanean la lista de las nueve supervivientes.

Laia Sainz completó una magnífica actuación en la octava etapa del Dakar, entre Uyuni y Tupiza, a pesar de haber atropellado una llama que casi le cuesta una peligrosa caída.

“En el kilómetro 10 de la especial he chocado con una llama y casi me caigo”, dijo la española, que fue novena en la etapa de este domingo a 14:15 del ganador.

“He tenido mucha suerte porque era una zona muy rápida y he roto un poco la moto, pero no mucho. Sólo se ha doblado el radiador y he podido hacer un muy buen día”, añadió la catalana, que ya es decimotercera en la clasificación general a 1:31.25 del líder, el francés Adrien van Beveren.

