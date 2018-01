Frente Colimense del Transporte presentó denuncia ante Movilidad

Infoecos/Colima

El presidente del Frente Colimense del Transporte, Hugo Chávez Ríos, denunció a finales del mes de noviembre que 375 carros trabajan de manera irregular, la queja fue ante la Secretaría de Movilidad, al señalar que trabajan con una antena en la unidad y no pagan el servicio; hasta la fecha no habido una respuesta.

Dijo que tuvieron una reunión con Movilidad donde les informaron de estas unidades y mientras no se apruebe el número del 4% o de alguna de las plataformas, ninguna de estas unidades debe trabajar.

Aseguró que les comentaron que se harían operativos para detenerlos, pero hasta la fecha no han hecho nada de eso y no tienen información de que se haya hecho algo al respecto.

Refirió que son las Uber y el Chofer Pro, y que hay alrededor de 12 agrupaciones y comentó que ya solo quedan nueve.

“Yo le comenté que por qué no hablaba con cada una de las agrupaciones interesadas en operar las plataformas y decirles que no se operan este tipo de unidades hasta que esté interesada la plataforma, sino pues que les cancele las peticiones como lo han hecho con otras empresas a nivel nacional como la constructora que castigaron y no podrá trabajar durante tantos años”, aseveró.

Agregó que “no haya represalias contra los compañeros transportistas porque cuando decimos algo después nos mandan los operativos. Si le pedimos al Ejecutivo que nos trata siempre bien cortés, y valoramos a nuestro dirigente Kike Rojas, ha sido un factor importante para que seamos parte importante del sector popular y él ha sido el enlace con el Ejecutivo para manifestarle todo lo que ha sucedido en el transporte público”, recalcó.

Agregó que por su parte han estado al pendiente los últimos seis meses. “Estuvimos viendo lo de las concesiones, nos descuidamos en ver el número desmedido de los que están entrando, y señalamos que esto es un fraude para la sociedad de Colima. Están cobrando 15 mil pesos para estas aplicaciones, ahorita están cobrando 25 mil y no están trabajando por las aplicaciones sino por radio y por teléfono, y es importante que estas unidades se detengan porque como en otros estados ha habido robos y violaciones, en muchas partes del mundo faltas de respeto porque no son identificables. Uber ya cambió a cada quien es responsable de sus actos y a las sanciones”, destacó.

Finalmente dijo que como transportistas en los últimos dos años -2016 y 2017- han renovado alrededor de 700 unidades del servicio público, nuevos Versa y Tsuru y no tienen miedo a la competencia, “pero sí a la deslealtad que se está dando por muchos compañeros taxistas y mucha gente que no sabe que hay cientos de choferes que tienen más de 20 años trabajando tras un volante y que tienen derecho a una concesión y no por pagar 150 mil pesos y se compran un carro y lo pongan a trabajar, y eso es ilegal.

“Queremos que sepan que las personas que están metiendo sus carros, que solo va a haber 52 carros en Colima, ni uno más autorizado por la ley y que todas esas inversiones las pueden perder”, finalizó.

