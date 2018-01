Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Aspectos fiscales en este 2018

Fui a la conferencia “Adecuaciones Fiscales y Aspectos Relevantes para el 2018”, impartida por Jorge Velázquez Ávalos, que inició comentando que aunque no hubo reforma fiscal para este año, debe venir pronto alguna, no sólo por la diferencia que hay en la tasa del Impuesto Sobre la Renta que con la reforma promovida por Donald Trump bajó en los Estados Unidos a una tasa máxima del 22 %, sino porque en México, además de 30 % de dicho impuesto, las empresas deben pagar 10 % de PTU –Participación de Utilidades- y además 10 % al retirar los accionistas dividendos (incluso en ocasiones con una sobretasa del 5 %), por lo que habría que comparar 22 % en EE. UU. contra 50 % o más aquí.

Destacó también que ha resultado complicadísimo el nuevo esquema de facturación versión 3.3 que ha puesto a sufrir a contadores y empresarios, sobre todo a los que trataron de implementarla hasta fines de diciembre, cuando ya no había personas de sistemas disponibles. Dicho sistema de facturación se deriva de una recomendación de la ONU –los códigos se pueden leer de manera internacional- y en América Latina si bien Chile y Brasil lo implementaron antes, lo hicieron sólo parcialmente, quedando México como líder en facturación digital.

Cada producto o servicio facturado debe llevar una clave y el que factura debe escoger entre 52 mil 839 claves que tiene el catálogo, aunque durante los primeros seis meses Hacienda va a permitir errores en esas claves cuando más o menos se parezcan. Hay otras 22 claves de uso del CFDI según la compra sea para el cliente gasto, compra, activo fijo, etc., pero el SAT aclaró que ésta no será información relevante (comentaron: entonces ¿para qué la pide?). La Guía de cómo Hacer las Facturas tiene 420 páginas, que se supone que hay que conocer, porque si la factura tiene algún error, habrá que cancelarla y reponerla.

Hay cinco tipos de comprobantes: I Ingreso, E Egreso, T Traslado, N Nómina y P Pago. En la factura debe aclararse la forma de pago, pero el pago en una sola exhibición PUE sólo se podrá utilizar cuando ya se hubiera recibido el pago, o cuando se reciba al momento de facturar, por lo que si por ejemplo se elabora la factura y envía al cliente que inmediatamente hace una transferencia, como ya no fue “al momento”, deberá considerarse Pago Parcial y Diferido: PDE. Y para considerarse Pago en Parcialidades, si bien el Código Fiscal en su Fracción VII habla de dos o más pagos, la Regla 201.35 de Resolución Miscelánea señala que por cada abono hay que expedir un CFDI (Código Fiscal Digital). Si al momento de facturar, el bien o servicio no estuviera pagado, habría que emitir complemento, lo que entra en vigor el 1 de abril del 2018 según el artículo 7º transitorio de la RM, pero aunque no se elabore el complemento, sí hay que emitir un recibo de pago que es un CFDI, pero sin toda la información del complemento.

Cabe destacar que mientras anteriormente sólo obligaba lo que estaba en Ley, ahora el Artículo 29–A del CFF Código Fiscal de la Federación hace obligatorias las Resoluciones Misceláneas, que según la Regla 2.7.1.8 de Resolución Miscelánea se hacen obligatorias a los 30 días. El 70 % de todo lo relativo a la Facturación Digital no viene de la Ley, sino que fue publicado en el portal del SAT, ¿lo que la hace antijurídica?

Jorge Velázquez aclaró que hay que tener cuidado con la Lista Negra de EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) -para no convertirse en EDOS Empresas que Deducen Operaciones Simuladas- y terminó diciendo que la nómina antes era sencilla, en cambio ahora requiere tres carreras: contabilidad, sistemas y leyes.

