Escaparate político

ENCUESTAS Y ELECCIONES. Sin duda alguna si los comicios presidenciales se decidieran por encuestas, hace tiempo que López Obrador sería el Presidente. Sin embargo, una cosa es liderar las encuestas y otra muy distinta es ganar las elecciones. Con la sagacidad que tiene Fernando Moreno, declaró recientemente que López Obrador gana las encuestas, no los comicios. Y tiene razón el exgobernador. Hemos visto que López Obrador va adelante, lo mismo que en el 2006. Sin embargo, si bien es cierto que hay un hartazgo de la población por los temas de inseguridad, la crisis económica y la carestía de la vida, así como temas como el gasolinazo que irritan a la población, el tabasqueño ha demostrado que lo suyo es ser opositor, no gobernante, y ha cometido errores tácticos que a la larga derivan en estratégicos y termina por perder los comicios. Incluso, en ocasiones, parece ser un opositor a modo, funcional al sistema, ya que termina perdiendo. Voy a citar tan sólo un dato. En el 2013, cuando se aprobaron las reformas estructurales que llevaron a la privatización de Pemex y de la CFE y permitir la inversión extranjera en materia de energía, dando marcha atrás a la política de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera de 1938, de forma “casual”, López Obrador no participó en ninguna protesta y dijo que estaba enfermo del corazón y que requería de una operación a corazón abierto. El resultado, las reformas se aprobaron con el silencio de la izquierda y a las pocas semanas, también casualmente, el partido Morena fue “aprobado” y legalizado por las autoridades electorales. Entonces, con este ejemplo, ¿quién nos garantiza que López Obrador no negoció y con ello aseguró millones de pesos anuales para el funcionamiento de su partido político? Con este ejemplo, sólo quiero expresar que López Obrador me parece representar una izquierda deslavada, cosmética y no un cambio de fondo. Lo apoyan una serie de sujetos impresentables, a lo largo y ancho de todo el país, y en realidad sería una catástrofe que gente así llegara a gobernar el país. Sin embargo, habrá que reconocer que, en este momento, el tabasqueño lidera las encuestas, pero carece de una estructura y una implantación territorial en todos los municipios y distritos del país, como sí los tiene el PRI. Entonces, esto apenas comienza y la batalla parece ser entre Morena y el PRI, ya que, hasta el momento, el panista Ricardo Anaya y los “independientes” Jaime Rodríguez alias El Bronco y Margarita Zavala parecen meros convidados de piedra y no están participando realmente en la narrativa que todos los días se construye en la batalla por la Presidencia de la República. PSICOSIS. Ahora sí se le pasó la mano a la perredista Martha Zepeda al llevar bolsas negras de basura simulando cadáveres embolsados a las afueras de Casa de Gobierno. Fue un episodio muy triste y lamentable y generó una gran psicosis colectiva ayer en la ciudad de Colima y en todo el estado. Es muy desafortunado. En un contexto de incertidumbre, se vale la protesta política, pero no caer en el tremendismo y en errores de mal gusto que asustan a la población. ANAYA INCONGRUENTE. Reconozco que, en un país de jóvenes, el escenario puede cambiar en el caso de que el panista Ricardo Anaya logre colocarse en segundo lugar, pues con ello se metería a la pelea, por su juventud, su única gracia, su única cualidad, ya que carece de carisma y está muy feo, lo cual también es un factor subjetivo que toman en cuenta los votantes. Tiene cara de niño malcriado y caprichudo, aunque sí tiene mucha facilidad de palabra. Otro de sus graves errores es la falta de congruencia y de memoria. Hay que recordar que él, como diputado, aprobó las reformas estructurales de Peña Nieto y ahora se asusta y lo niega. Aprobó los gasolinazos y ahora lo niega. Pero todo está grabado y fotografiado, ni para dónde hacerse. En política hay que tener carácter y pantalones y sostenerse. No se vale aprobar un asunto crucial para la vida nacional y ahora, muy orondo y muy cínico, negarlo, como si los mexicanos fuésemos tontos y no tuviéramos memoria.

