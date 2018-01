Escaparate político

SEGUNDA DE DOS PARTES

MEADE CANDIDATO. En este momento, para efectos prácticos, la batalla por la Presidencia de la República se da entre José Antonio Meade y López Obrador. Es un rumor falso eso de que el PRI va a cambiar de candidato. Eso sí sería un grave error y el sistema no lo va a permitir. No se vale cambiar de caballo a mitad del río. Con todos los errores que pudiera tener el presidente Peña Nieto y la gran irritación social que prevalece por la espiral de violencia y la inseguridad que se padece en el país, hay que reconocer que el mandatario sí sabe ganar elecciones y es un experto en la estrategia electoral, pues todas las elecciones en las que ha participado las ha ganado, y ahora es un hecho que es el estratega principal de la campaña de José Antonio Meade y se encamina rumbo a la victoria con toda la fuerza inercial del sistema. Es un hecho que el que tiene el pandero en la mano, lo mueve para donde quiera y a la hora que quiera. En una democracia, es cierto, hay incertidumbre, no es imposible la derrota electoral, pero también hay que reconocer que quien tiene el poder tiene los hilos y los instrumentos legales y de todo tipo para ir favoreciendo a su candidato y retener el poder. Retener el poder es una decisión que se ha tomado y eso es importante, ya que la propuesta de López Obrador es un salto al vacío y asusta a los inversionistas nacionales y extranjeros y espanta a vastos sectores de la sociedad mexicana, además del gran número de personas impresentables que lo rodean y que simpatizan con su candidatura. Para no ir muy lejos, en Colima, los anguianistas simpatizan con el tabasqueño, aunque algunos actores políticos lo nieguen, como es el caso de la guapa Indira Vizcaíno, quien al ser entrevistada por los medios de comunicación, negó tajantemente esa versión. Con esas juntas y amistades, como los anguianistas, López Obrador construye el camino de la derrota, al igual que lo hizo en 2006 y 2012. Al tiempo. VIRGILIO VA AL SENADO. Como una medida desesperada, algunos actores políticos mandaron noticias falsas a las redes sociales diciendo que Virgilio no sería candidato al Senado, lo cual es falso. El rumor no prosperó y sólo exhibe a sus promotores que difunden noticias falsas, con lo cual demuestran que están perdidos y lejos de las candidaturas. Se comenta que el exgobernador Fernando Moreno Peña puede ir a un cargo legislativo federal, ya sea al Senado o una diputación federal. De última hora me informan que se ha posicionado muy fuerte para la diputación federal por el primer distrito el comalteco Agustín Morales. Sin duda alguna, el trabajo a favor de los productores y el fortalecimiento del agro en los trabajos del Plan Estatal de Desarrollo que el gobernador Ignacio Peralta les propuso a los colimenses es un factor que obra a favor de Agustín Morales. La otra apuntada es Mely Romero, quien tiene palancas a nivel federal con su sector campesino, la CNC. Veremos qué dice el partido y de qué cuero salen más correas. Asimismo, me informan que, por sus nexos con la CNC, con Augusto Gómez Villanueva, muy cercano a Pepe Meade, Rogelio Rueda se puede colar a la diputación federal por el segundo distrito con sede en Manzanillo. Aunque algunos analistas lo ubican más bien en una diputación plurinominal local. Hay que esperar. Ya falta poco. Ya que hablamos de Mely Romero, ha expresado que es necesario pasar del debate a la acción para empoderar a las mujeres indígenas en la actividad productiva y económica. La subsecretaria de la Sagarpa expresó lo anterior al clausurar el foro “Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe”. Dijo que este empoderamiento se refleja en las políticas públicas del presidente Peña Nieto y de Pepe Calzada, titular de la Sagarpa. EL PRI EN MOVIMIENTO. En días pasados, con motivo de los festejos del año nuevo y los convivios relativos a la tradicional rosca de reyes, el gobernador Ignacio Peralta y el dirigente estatal del PRI, Rogelio Rueda, visitaron los comités municipales y convivieron de forma agradable con todos los priistas, con los cuadros y militantes de ese instituto político, como expresión de la camaradería y de la identidad de propósitos en el seno de ese instituto político. En suma, los partidos velan sus armas de cara a la confrontación electoral del 2018. En el PAN persiste la confrontación entre los grupos de Julia Jiménez y Jorge Luis Preciado, lo cual es una mala señal que los votantes van a tomar en cuenta a la hora decisiva.

