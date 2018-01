MicroOpinión

Un viejo sabio dijo que los únicos que esperan las convocatorias son los que no van a ser. Ya algunos partidos han publicado sus convocatorias para las candidaturas locales y si sus candidatos no están definidos, están por definirse pronto. Ante la apatía y aversión ciudadana a los partidos, estos no se pueden equivocar al seleccionar sus candidatos. Hay candidatos que suman pero también que restan.

