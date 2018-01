Sala Superior y presupuesto a Tribunales Electorales

Los Tribunales Electorales estatales de nuestro país, cada año se quejan porque los congresos estatales no les dan presupuesto suficiente, siempre lo rasuran, ¿y qué pasa con eso?, pues que los TE no pueden llevar todas sus actividades y luego la sociedad dice que las instituciones no funcionan.

Y fíjese usted, los Tribunales no piden a discreción cantidades que no justifican, de hecho el documento que se llena para pedir el presupuesto se hace en formatos preestablecidos, y el dinero que se solicita va etiquetado, se dice puntualmente en lo que se va a utilizar, no hay nada que se solicite si no está justificado; sin embargo, siempre ha ocurrido que los encargados de autorizarlo, sin justificación alguna, mandan menos presupuesto a los Tribunales Electorales y lo que provoca que estas instituciones no puedan llevar a cabo todas su funciones, precisamente por la falta de recursos y esto afecta, por supuesto, a la democracia.

De acuerdo a la ley, los Tribunales Electorales deben de contar con el presupuesto y la infraestructura necesaria para llevar a cabo una función jurisdiccional, necesario para resolver cualquier conflicto electoral, sin estas condiciones se ve mermada la función electoral; por supuesto, la falta de recursos no es pretexto para que los integrantes de esta institución no actúen, pero lo que quiero decir es que el Estado, sabiendo que tiene la obligación de dotar de presupuesto suficiente a los Tribunales para que no tengan ningún problema en el desempeño de sus funciones, no lo hacen, en muchos casos provoca que a mediados o finales del año, los Tribunales estén solicitando ampliación del presupuesto y eso no es sano, sobre todo porque merma su autonomía e independencia; o cuando menos son vistos como actos sospechosos de una posible injerencia externa en la toma de sus decisiones.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto el SUP-JE-01/2018, se trata de una impugnación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En este asunto, el estado le había otorgado menos del 50 % del presupuesto que había solicitado el Tribunal y la queja fue que con ese presupuesto no le alcanzaba para hacer su tarea, y ¿qué creé?, la SSTEPJF le dio la razón, dijo que ni los gobernadores de los estados, ni los Congresos ni ninguna otra institución local, podía negarle el presupuesto que pedían los Tribunales, porque solamente éstos saben cuánto ocupan para trabajar y no poner ningún pretexto en la impartición de la justicia electoral, y digo así, en una verdadera impartición de justicia, no simulada.

Los TE, también la Sala, dijo que solo pueden pedir el dinero que vayan a necesitar, no es que se puedan despachar con la ‘cuchara grande’, no, no, no; los tribunales tienen que ser responsables al momento de elaborar sus presupuestos, pero tampoco se lo pueden condicionar y menos si está bien justificado para lo que se va a utilizar; esto sin duda es un gran precedente, porque los Tribunales Electorales tienen que responder las expectativas de la sociedad, tienen que volverse confiables y la sociedad debe estarlos vigilando, que vea que trabajen bien. Ojalá que con este precedente, los Tribunales Electorales tengan un mejor desempeño, ya no tendrán pretexto que porque no tienen presupuesto para no hacer lo que les toca y también la sociedad deberá vigilarlos de cerca y reclamar cuando éstos no cumplan, exigir que apliquen el derecho con justicia y reclamar con acciones jurídicas si no lo hacen; es tiempo de que cada quien ponga su granito de arena.

