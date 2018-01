Sociedad del conocimiento: Panal, ¿van solos?

Los trabajadores de la educación del SNTE 6 y 39, aplaudieron a sus líderes y dirigentes de partido a nivel nacional y local, por la decisión de buscar los escaños federales sin alianzas.

La decisión de ir solo obedece a que los dirigentes aliancistas saben que sus agremiados están molestos no por la reforma educativa –porque en realidad no la hubo- sino por la reforma laboral y la forma en que algunos funcionarios la han aplicado, por lo cual será difícil atraer votos a favor de la alianza.

Muchos han menospreciado el trabajo político de los maestros, olvidan que en todos los partidos políticos hay más de un trabajador de la educación y su quehacer es fundamental. Inclusive hay quienes piensan que por haber aceptado el SNTE la reforma educativa, la organización está debilitada, es una falsedad que tendrá repercusiones en sufragios a más de un candidato del PRI durante el proceso electoral del 2018.

En la contienda electoral del 2006, el Panal irrumpe con tres propuestas: Presidente de la República (Roberto Campa Ciprián); senadurías (Farías-Polanco) y diputaciones (I-Lozano y IICisneros), el lema: “Da uno de tres”. Nadie creí en la propuesta, más de uno de los candidatos en Colima recibió ofensas.

Los candidatos del Panal por la 6 y 39 llegaron con la anuencia y apoyo de los líderes Nicolás Contreras y Alfredo Ramos. La cuota de votos que exigía el nacional para Colima fueron los requeridos gracias a la estrategia implementada por Guillermo Rangel. Memo, desde esas fechas como hasta hoy, es una persona disciplinada, leal e institucional. Se ha sumado a los trabajos convocados por Javier Pinto, líder del magisterio en Colima.

El trabajo logrado en Colima fue un éxito, número de sufragios arriba de lo solicitado, solamente la candidatura de Guillermo por el Distrito II ha logrado superar al 2006. Cuando Nueva Alianza va solo, el costo político para el PRI en lo general ha sido perder la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales y presidencias municipales en las entidades.

En ese 2006, al igual que hoy, hablaban que el SNTE no era nada, por ese motivo la institución llevó a cabo una estrategia de trabajo que demostró el brazo fuerte del magisterio en lo electoral, actividad que no se llevó a cabo ni en el 2009, 2012 por la institucionalidad al sistema, mas en el 2015, para hacer triunfar a Nacho Peralta, el SNTE no sólo cumplió la cuota, exigió a sus bases lealtad.

Durante el 2018, en algunas entidades federativas se ha dado el caso de minimizar al Panal, dando más importancia a postulaciones a otros partidos que ni miembros tienen, de ahí que el partido de los trabajadores de la educación pueda decidir su propio camino, por eso, en próximos días, en lo local se hablará si va solo o en alianza.

La verdad, mala noticia para el candidato Meade, sobre todo para quienes vayan por una senaduría o diputación federal por la alianza PRI-Verde en la entidad, sus posibilidades todavía serán peores. Nueva Alianza mandará en lo federal a líderes con reconocimiento político y social que harán un excelente papel en la función pública, tal como ya lo han demostrado cuando han ostentado un puesto.

Hay constancia que el SNTE del 2006 y 2018 son totalmente distintos, durante el 06-09-12 y 15, el Panal trabajaba de forma aislada, en este 2018, los trabajadores de la educación harán un trabajo de unidad, máxime podrán ahínco por la molestia social y más de uno con las vísceras, por lo tanto, el partido podrá asegurar por vía propia varios escaños en lo federal y de ir solo, más de uno en lo local, así como presencia en más de un ayuntamiento, todo ello manteniendo los principios con el 01 en Colima. El tiempo dirá.

Para despedirme. 59 Aniversario del SNTE 39, fácil de decirlo, máxime porque durante el 2017 fueron duramente lastimados, mas siguen siendo ejemplo de lucha y unidad sindical. Congratulaciones, Heriberto Valladares y estructura.

Comentarios