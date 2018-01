Camino Real

Qué vergonzante espectáculo el de las tribus perredistas colocándole un chaleco negro amarillo al derechista panista Ricardo Anaya (a) El Güero Angustias, para investirlo y verlo como su precandidato presidencial. Después de eso no queda nada del PRD, pues al inclinarse para reverenciar a un conservador, se les cayó la ya poca dignidad que los sostenía en el teatro político nacional. ¿Qué dirá Cuauhtémoc Cárdenas, qué dirá Ifigenia Martínez, qué diría, si viviera, Heberto Castillo?

Después de eso, a los desbalagados perredistas ya no les queda sino hacer payasadas, aunque sean de corte macabro, para llamar la atención, como ese numerito circense que montó la delegada del eclipsado sol azteca, Martha Zepeda del Toro, el pasado lunes 15 de enero en Casa de Gobierno tirando bolsas negras de plástico simulando cadáveres empaquetados.

Para más ridículo, sintiéndose la más chida de las perredistas dijo que Chihuahua era un ejemplo a seguir para Colima y que por lo mismo el gobierno tenía que replicar el modelo haciendo un llamado a la Federación para que ya no hubiera tanta inseguridad. Mas lo que no dijo -obviamente porque en su cándida ignorancia no lo sabía esta aspirante a una diputación federal, pero siempre habrá quién la ponga al día-, es que el Estado norteño es un fracaso total en cuanto al combate al crimen organizado. Van algunos datos: del 5 al 8 de enero de este 2018 se registró el asesinato de 52 personas en la capital chihuahuense y en la fronteriza Ciudad Juárez; esto es en solo tres días, lo cual le da a Martha -y a todos, por supuesto-, un promedio de 17 asesinatos por día. ¿Eso es lo que quiere Zepeda del Toro? ¿Ese es su modelo a seguir? ¿Solo porque quien lo gobierna es un integrante del PAN, partido que ha hecho una perversa alianza con el PRD y MC para ganar la Presidencia de la República al costo que sea? ¿Zepeda pondría de ejemplo al PAN si en las elecciones fueran separados y no en pútrida mescolanza con lo que queda del PRD? Quién sabe. Lo cierto es que la señora exhibió su ignorancia y, de paso, demostró que no supo responder a las inquietudes de la ciudadanía respecto a su protesta a las afueras de Casa de Gobierno.

Qué mal, por ejemplo, que esta perredista no haya aclarado por qué razón eligió imitar a un cártel del narcotráfico -o un gremio de sicarios-, escenificando un mensaje hacia una banda rival; por qué las bolsas negras simulando contener ejecutados y por qué las cartulinas al estilo de los narcomensajes.

Tal vez se le terminó la creatividad, habida cuenta que sus anteriores manifestaciones, como la del Ecoparc y el plebiscito que pedía, fueron un rotundo fracaso pese a que tuvo la puntada de enjaular a un niño, pues el parque funciona a la perfección y el Tribunal Electoral del Estado le dio un revés a su intentona de plebiscito.

¿Qué le quedaba? Hacer algo extremo, aunque para ello abriera heridas que muchas familias colimenses todavía tienen por la pérdida de seres queridos.

Pero estemos seguros: Martha Zepeda del Toro sería capaz llevar auténticos cadáveres -y no muertos de utilería-, a una protesta y no le sería difícil conseguirlos: algunos alcaldes perredistas, como el de Iguala -felizmente preso-, le pudieran conseguir los que necesite.

MESÓN

Si la fórmula favorita para ganar la elección a una alcaldía es echándole la culpa de todos los males del municipio al alcalde en turno, ¿cómo pensará hacerle Héctor Insúa para reelegirse si él mismo es que el que está ahora en el cargo?… Tiene difícil la reelección, a menos que halle la forma de echarle la culpa a otra persona de, por ejemplo, los baches que desde la pasada temporada de lluvias no ha podido tapar… Y para el día de las elecciones ya va estar lloviendo otra vez… DIECISIETE ciudadanos que se creen los Kumamoto de Colima, pretenden ser candidatos independientes a diputados locales y alcaldes… Les va a pasar lo que a Pedro Ferriz que, no obstante el pecadillo de infidelidad que llegó a conocerse en red nacional, como el muchacho alegre se creyeron del cielo favorecidos… Ni siquiera las firmas de complacencia sacó el Perico… ¡Arrieros somos!

