Este será gran año para gobierno y sociedad colimense: Gobernador

Ignacio Peralta recibió el saludo de año nuevo del Gabinete Legal y Ampliado y de los representantes de las delegaciones federales

Infoecos/Colima

En el saludo con motivo del año nuevo con el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez señaló que los servidores públicos están obligados a dar un impulso adicional al trabajo para cumplir las metas trazadas y alcanzar nuevos objetivos en beneficio de la sociedad colimense.

En la explanada del Complejo Administrativo, el mandatario estatal tras recordar que heredó una serie de problemas, sobre todo en materia financiera, seguridad y credibilidad institucional, indicó que la administración estatal está logrando resultados concretos y tangibles, pero que continúan los retos.

Además dijo que este año las condiciones del trabajo gubernamental son un poco más complejas, ya que habrá un proceso electoral; “el trabajo gubernamental no puede ni debe detenerse, lo que debe cuidarse es la difusión del mismo, así como vigilar que ninguna acción institucional implique una influencia de cualquier tipo en el proceso electoral”, indicó ante los servidores públicos.

El titular del Ejecutivo aseguró que este no es un año de vacaciones, sino de doble trabajo: el trabajo cotidiano, intentando alcanzar las metas trazadas y el trabajo de estricta observancia legal y normativa, para no incurrir en ninguna sanción que empañe nuestra gestión al frente del destino de la sociedad colimense.

“Este será un gran año para el gobierno estatal y, en consecuencia, para la sociedad colimense”, afirmó el gobernador.

Posteriormente, Peralta Sánchez durante la salutación con los representantes de las delegaciones federales afirmó que estas instancias traducen en hechos las políticas y programas diseñados por el gobierno federal, lo que propicia importantes oportunidades para la sociedad colimense.

En la Sala de Convenciones del Complejo Administrativo, el gobernador reconoció el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de todos los colaboradores de las delegaciones federales, quienes se esfuerzan para cumplir las metas del gobierno y dar respuesta a las principales demandas de la sociedad en coordinación con el gobierno estatal y municipal.

“Mi reconocimiento y agradecimiento porque el trabajo en equipo es lo que reditúa en beneficios para todos los colimenses”, finalizó.

En su intervención, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, señaló que el inicio de este nuevo año es un motivo propicio para refrendar los compromisos, esfuerzos, convicciones y lealtad en el equipo de trabajo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

“En la administración de Ignacio Peralta no caben cuestiones de grupo o de partido o personales, ni tampoco ineficiencias y menos corrupción. El gobernador nos ha señalado cuáles son los compromisos que tenemos con la sociedad colimense y estamos dispuestos a seguirlo haciendo”, expresó y añadió que el gobierno y la sociedad seguirán construyendo la historia de prosperidad de Colima.

En tanto, el delegado federal de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis León Aponte, a nombre de los representantes de las delegaciones federales, deseó al gobernador y a los integrantes de su gabinete un feliz año nuevo, en que prevalezca la salud, el trabajo y la paz.

“En lo político cuente con nosotros gobernador para que sea Colima ejemplo de gobernabilidad democrática en el país en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio”, concluyó León Aponte.

