Gaby Benavides se va al Verde

Porteños festejan cumpleaños de Virgilio Mendoza

Infoecos/Manzanillo

Más de 4 mil personas se dieron cita en el Casino de la Feria, la tarde de este jueves, para festejar el cumpleaños del diputado federal Virgilio Mendoza Amezcua. En el marco de la celebración, el líder del Partido Verde en Colima señaló que “Gabriela (Benavides) acepta venirse al Verde”, arrancando aplausos de los asistentes.

A la celebración llegaron vecinos de las colonias y barrios de la ciudad y las comunidades rurales, quienes convivieron con el también presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de Colima. Fue una fiesta sin protocolos, arropada por los liderazgos de las diversas comunidades, quienes convocaron a dicho festejo.

Al anunciar que Gabriela Benavides se suma al Partido Verde, Mendoza Amezcua invitó a los diputados independientes que se encontraban entre los invitados, Francisco Javier Ceballos Galindo, Luis Ayala Campos y Nicolás Contreras Cortés.

“Si en el partido que ella ha militado tantos años y no la valoran, no la quieren, en el Partido Verde le abrimos las puertas y la recibimos con las puertas abiertas, que no tenga dudas, los partidos se forman por ciudadanos y personas, no es tema de un partido, es de sentir y querer a la gente; no te la pienses Gaby, vente al Verde ya, vales por tu gente, no por tu partido”, fueron las palabras de Virgilio Mendoza al levantar la mano de Gabriela Benavides como parte del Partido Verde.

