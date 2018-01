 Norman André, primer lanzamiento digital de expo compositores music

Infoecos/Colima

Originario de la ciudad de Cobán, en el norte de Guatemala, Norman André es un talentoso cantautor que primero emigró de su lugar de nacimiento hacia la capital de su país, para posteriormente viajar a México en busca de sus sueños, que es trascender en el fascinante mundo de la música.

La primera canción que escribió la hizo con su padre a la edad de 14 años, misma que le permitió participar en un concurso; ahí nació la inquietud de seguir escribiendo historias.

En el año 2005 Norman André grabó su primer disco en el que incluyó 10 temas de su autoría, producción que le permitió promoverse en Guatemala y tomar parte de eventos internacionales abriendo conciertos de Marco Antonio Solís, Vicente Fernández, K Paz de la Sierra, entre otros

Una de las experiencias más agradables que recuerda fue cuando el grupo Bronco lo invitó al escenario en el marco de la Feria Internacional de Guatemala, para interpretar a dúo con Lupe Esparza el tema Nunca voy a olvidarte.

Luego de realizar presentaciones a lo largo y ancho de su país, Norman André decide dejar Guatemala y radicar en México, esto hace tres años, abriéndose poco a poco camino en este medio tan competido. Sin embargo ya viene haciéndose de un nombre ofreciendo presentaciones en distintas ciudades, al mismo tiempo que prepara una nueva producción discográfica.

“Siempre vi a México como una plataforma para darme a conocer y fue que decidí quedarme hace tres años y no me arrepiento pues ya se me han venido abriendo muchas puertas, presentándome en programas de televisión, en convenciones de compositores y, sobre todo, ofreciendo mi música a un público tan exigente como es el mexicano”, dice Norman André, quien también viene mostrando sus letras para lograr grabaciones con otros artistas.

Expo Compositores Music tiene el gusto de informar que con el lanzamiento de los temas: Para olvidarme de tu amor y Lo hubieras intentado, del cantautor guatemalteco Norman André, iniciamos distribución y promoción digital, buscando apoyar el talento de cantautores nacionales y extranjeros

