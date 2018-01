Con más recursos y honestidad se harán más obras: Gobernador

Infoecos/Colima

El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, afirmó que el recibir mayores recursos del ámbito federal demuestra que con honestidad se pueden hacer más obras y tener una mejor administración de recursos.

Precisó que por eso también es importante darle la seguridad a la población de que sus contribuciones fiscales estarán siendo honesta y eficientemente manejadas, y en ese sentido “tengan la seguridad de que cuando van a hacer sus pagos y sus contribuciones, de que están poniendo el dinero en buenas manos para que sea utilizado en los mejores términos para beneficio de la población”, aseveró.

“Todo esto deberá canalizarse para los proyectos que sean prioritarios, no hay recurso que alcance, es decir, hay muchas más necesidades que recursos para atenderlas, entonces esta mejora financiera lo único que hace es liberar un poco la presión, pero no significa que se va a resolver todo, es parte de los avances que año con año estamos ya registrando hacia adelante para lograr finalmente un equilibrio y una estabilidad de las finanzas públicas”, subrayó.

Recalcó que su administración no solo invierte en seguridad, aunque reconoce que sí hay que invertir fuertes cantidades de recursos en esta materia.

“Este año viene la ejecución importante del C5, que es un proyecto que requerirá muchos recursos pero que está programado a pagarse en cuatro años, y que para este año tenemos prácticamente resuelto lo que tiene que ser los pagos que de acuerdo al contrato se deben realizar”, detalló.

Entonces, precisó el titular del Ejecutivo estatal, “se tienen recursos para realizar obras en materia educativa, de salud, deportiva, en fin, en muchos aspectos que vienen a mejorar la calidad de vida de los colimenses”.

Manifestó que su administración ha acreditado con hechos que se está avanzando en el ordenamiento financiero, y por eso se ha alcanzado una mejora en la calificación crediticia y el reconocimiento de diversas instancias que acreditan un buen manejo financiero.

Reconoció que también es importante reconocer que la población está haciendo un esfuerzo para pagar a tiempo sus contribuciones y que eso fortalece la recaudación, en donde las fórmulas fiscales están diseñadas para premiar a aquellas entidades federativas que están incrementando su recaudación.

El Mandatario estatal también garantizó que no se estará utilizando ningún recurso público para fines electorales, pues –apuntó- ha sido muy claro con su personal de que hay previsiones muy estrictas en ese sentido, y se deben seguir y obedecer al pie de la letra.

“No estaremos generando ningún tipo de influencia de ninguna naturaleza, ni interfiriendo en el proceso electoral, y la instrucción es que la Consejería Jurídica pueda tener reuniones con todas las áreas para que les diga a los funcionarios, con toda claridad, qué podemos y qué no podemos hacer para no violentar el proceso, y obedecer en estricto sentido las normas, sobre todo las de carácter electoral”, refirió.

Respecto a la incidencia delictiva y su posible afectación al estado, el Gobernador fue enfático en señalar que existen algunos indicadores que demuestran que los temas de seguridad no están generando efectos negativos en la economía.

“Ha permeado que el tema de seguridad no trasciende, no afecta la vida cotidiana de las familias colimenses, es un problema de confrontación entre bandas delictivas que afortunadamente no está afectando a la población abierta”, subrayó.

Desde su punto de vista, incluso se ha observado una disminución en el año 2017 de los delitos patrimoniales en materia de fuero común, aunque no obstante se incrementó lo que se refiere a homicidio doloso del fuero federal relacionado con la delincuencia organizada”, apuntó.

Finalmente, mencionó que con respecto a los recursos que se entregan a los Cendis “Tierra y Libertad”, es un tema que se está financiando a través de recursos que gestionan los propios integrantes del Partido del Trabajo con las entidades federativas, son recursos federales.

“En ese sentido, lo único que hacemos nosotros es recibir los recursos federales y transferirlos en función de los acuerdos a los que se hubieran llegado, del cuál nosotros no somos parte”, aclaró.

