No salí del PAN por diputación plurinominal: Cuevas

La senadora Gabriela Cuevas rechazó que su salida de Acción Nacional sea porque ese instituto político se negó a darle una diputación por la vía plurinominal.

Por medio de su cuenta de Twitter, la legisladora expresó: “Tomo esta decisión con la misma convicción democrática con la que muchos años trabajé en el PAN”.

Me permito recordarles que gracias a la confianza y apoyo de la gente, he ganado todas las elecciones en las que he participado”, dijo.

Cuevas Barrón, actual presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), considerada la ONU de parlamentarios de todos el mundo, debe mantenerse como legisladora si quiere conservar ese cargo.

Cuevas Barrón es senadora por la vía de representación proporcional.

