Escaparate Político

PRIMICIA. Según mis fuentes, estoy en condiciones de afirmar que Ximena Puente estará en la boleta electoral, ya sea para el Senado de la República o la diputación federal por el primer distrito. Sus palancas están en el centro, muy cerca de donde se están tomando las decisiones y acuerdos de última hora. También me informan que por su trabajo fuerte en favor de los productores rurales y excelente imagen pública, el comalteco Agustín Morales se perfila a la diputación federal por el primer distrito.

Todo va a depender del tema de la equidad de género y de los reacomodos de última hora para definir las candidaturas a los cargos federales que ya están por tomarse en el escenario del berrinche o intento de jaloneo del Panal, cuyos liderazgos se niegan a ir en alianza con el PRI, acaso en un postrero intento por encarecer la negociación, lo cual huele a chantaje, pues no se entiende su postura, ya que en Colima se les entregaron importantes posiciones y está la oferta de que Francisco Javier Pinto vaya de suplente en la fórmula que encabece Virgilio Mendoza, con la posibilidad muy seria de ser senador por tres años, si Virgilio pide licencia para la gubernatura, ya que los astros parecen perfilar a Virgilio Mendoza en el 2021, pues hay que recordará que, de forma amigable, profesional y seria, se hizo a un lado, para dejarle el campo libre a su amigo Ignacio Peralta, más allá de los intereses personales o de grupo, pues Virgilio ha comentado, en corto y en privado, que entendió que el problema esencial de Colima era de carácter financiero y quien tenía los contactos y los hilos con el poder central y la Secretaría de Hacienda era y sigue siendo el ahora gobernador Ignacio Peralta, en lo cual no se equivocó, pues el tiempo le dio la razón, ya que su gestión ha mejorado las finanzas estatales y ha elevado la calificación crediticia ante las instituciones financieras nacionales e internacionales luego del desastre y la bancarrota heredada de la gestión anterior en el gobierno estatal, como a todo mundo le consta.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANDIDATURA. En este escenario, Virgilio puede ser candidato al Senado o a la Presidencia Municipal de Manzanillo. Entre estos dos cargos, mi opinión es que debe ir por el Senado para tener una plataforma nacional de mayor peso y relieve rumbo a la gubernatura del estado. Ir a la Alcaldía de Manzanillo, en mi opinión, sería un serio retroceso y el pueblo lo puede leer como una imposición caciquil, como un feudo personal. Virgilio no lo necesita y no le conviene. El ya es suficientemente conocido en Manzanillo y en toda la zona costera incluyendo su natal Armería, Tecomán y Minatitlán, es decir todo el distrito federal II. En donde no es suficientemente conocido en el distrito federal I, o sea la zona norte del estado. Fuera de sus amigos, que lo conocemos y lo hemos tratado en corto, Virgilio no es conocido en Colima ni en el resto de los municipios de la zona norte del estado. Ni en Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez e Ixtlahuacán.

EL TREN DE LA SUERTE. En ese sentido, es claro que una candidatura al Senado de la República, la permitiría a Virgilio placearse literalmente por todo el estado, hacer campaña y darse baños de pueblo sobre todo en las zonas en donde no es conocido y tiene más posibilidades de jalar la marca y apoyar a toda la fórmula de candidatos de la alianza PRI- Verde. Es decir, puede ser muy útil para respaldar las candidaturas a las presidencias municipales de la ciudad capital y del norte del estado, así como a todos los candidatos a las diputaciones locales. Virgilio representa un carisma, una fuerza y una figura política poderosa para el futuro. Es una figura y una presencia superior a otros actores que se mencionan como, por ejemplo, la propia Gaby Benavides o Rogelio Rueda. La oportunidad de ser senador de la República le viene de lo más alto del poder presidencial. Los astros se han alineado en su favor por lo cual, considero, es una oportunidad que no puede ni debe tirar por la borda. La oportunidad no llama dos veces. La suerte es como un tren que pasa por tu casa una sola vez. Te subes o no, ya que existe el riesgo de que ese tren de la suerte no vuelva a pasar jamás. En síntesis, en este dilema que ahora enfrenta Virgilio Mendoza, está en juego no solo una decisión de por cuál candidatura jugar, el Senado o la Presidencia Municipal de Manzanillo, sino que está en juego la disputa por la sucesión gubernamental en el 2021. Entonces, se desprende que es algo superior, más allá de los intereses personales o de grupo, más allá de Virgilio.

