PRI-PVEM van en coalición total

No se concretó alianza con el Panal

Infoecos/Colima

Tras signar el convenio de coalición total con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y no hacerlo con el Partido Nueva Alianza (Panal), el dirigente estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, confirmó que su cometido al arrancar el proceso electoral es ganar cada una de las contiendas en los 16 distritos electorales y los 10 ayuntamientos.

“Por eso estamos buscando a los mejores perfiles, no solo para desempeñarse bien como diputados o alcaldes, sino a quienes también tengan posibilidades de ganar las elecciones; esa es la combinación que requerimos, pues puede haber quien tenga las condiciones para ser un excelente alcalde pero si no tiene las condiciones para ganar la contienda, es infructuoso que lo presentemos”, ratificó.

Al reflexionar sobre los resultados alcanzados en el 2015, donde solo ganaron seis de los 16 distritos, asumió que al ir con el PVEM en coalición, ésta fue “total”, en la que se reconocerán los espacios que ganó el PVEM y asume que algún municipio o distrito tendrá que haber candidaturas del ecologista, siendo firme en que no se cederá ningún distrito o municipio donde haya mayor rentabilidad electoral de un priísta que de un verde.

“Me parece difícil que el PRI le pueda pedir al PVEM o a otra fuerza política que se sume en una coalición y que apoye a puros candidatos del tricolor sin que aporte ninguno”, reconoció.

Bajo este contexto, el dirigente estatal del tricolor confirmó que hasta el momento no se ha planteado una división interna en el tricolor por la posibilidad de que se postulen a las candidaturas a personas que no están afiliadas al partido, aunque insistió en que subsiste el interés y la aspiración legítima de cada uno de los militantes de que sean los priístas los que encabecen las candidaturas.

“Creo que el valor de ir juntos PRI y PVEM, tiene que asumirse con el hecho de que algunas candidaturas serán para el Verde, aunque hayamos sido adversarios en el pasado proceso electoral y se deberán buscar equilibrios con candidaturas para ambos, así como revisar la integración de cabildos, pero estamos seguros que habrá una solución que todos los priístas vayan con entusiasmo a participar en las campañas”, recalcó.

Rogelio Rueda reconoció que al acordar una alianza con el PVEM se asumirá también la posibilidad de que algunos de los actores renunciados del PAN, que se han acercado a este instituto, sean sus abanderados a una candidatura en los espacios que le correspondan en la coalición.

“No lo sabemos, ese será un tema del PVEM y los espacios que ellos dispondrán para sus candidatos, los determinarán bajo sus propios métodos; lo que sí hemos planteado es revisar que sean competitivos electoralmente”, subrayó.

EJERCICIO DE COMUNICACIÓN

Respecto a la posibilidad de que el ejercicio del gobernador Ignacio Peralta Sánchez afecte los resultados electorales, Rueda Sánchez afirmó que el PRI está listo para abordar las campañas políticas como un ejercicio de comunicación con la sociedad donde presente a sus candidatos, haga evidentes sus cualidades y experiencia y donde identifique al partido con los logros y las acciones que ha emprendido el mandatario estatal en atención a las necesidades de Colima.

Detalló que además de los importantes avances en materia financiera, en el ámbito de la seguridad la administración de Ignacio Peralta ha recibido señalamientos y la preocupación de parte de la sociedad, por lo que consideró que el PRI debe compartir las acciones que conducirán a situación distinta en esta materia.

“Hace algunas semanas, cuando se habló del presupuesto para el 2018, se conoció que el Gobierno del Estado hizo un reajuste o reorientación presupuestal para asumir como una de sus prioridades la seguridad, destinando recursos para contratar centenares de policías”, recalcó.

Bajo estos hechos, afirmó que en un ejercicio de comunicación intensa debe ser contratado con lo que realizan los gobiernos municipales del PAN, ya que ninguno de ellos hace acciones en este mismo sentido y definan a la seguridad como su prioridad.

“Ellos están ocupados en otras cosas, pero no en cuidar la seguridad de los ciudadanos y si el gobierno del PRI si está definiéndolo como un prioridad, asigna mayores recursos y trabaja en ese sentido, y los gobiernos del PAN no lo hacen, me parece que eso tiene que conocerse y valorarse por los ciudadanos al momento de votar”, puntualizó.

CANDIDATAS Y JÓVENES

Finalmente, el dirigente estatal del PRI señaló que están listos para cumplir los objetivos de equidad en las candidaturas para mujeres y los porcentajes de candidatos jóvenes, además de las aspiraciones de cada ciudadano que tenga interés en una candidatura.

Mencionó que por lo pronto el tricolor ha fortalecido la capacitación de las mujeres con programas específicos de su Escuela Nacional de Cuadros, mediante videoconferencias en todo el país y donde participaron decenas de mujeres cada sábado.

“Por eso podemos decir que tenemos decenas de mujeres listas y capacitadas, no solo con aspiraciones sino con competitividad, por lo que no tendremos dificultad para tener candidatas mujeres que ganen las elecciones”, afirmó.

Agregó que además dentro de la Red de Jóvenes y en las organizaciones adherentes al PRI, hay muchas mujeres y jóvenes que participan en labores de capacitación del partido en el Instituto Reyes Heroles, en la Escuela Estatal y Nacional de Cuadros.

Confirmó que para ser candidatos por el PRI, se deben cubrir los requisitos que marca la convocatoria, que incluyen un examen de conocimientos y habilidades para el cargo al que aspiran a desempeñar si ganaran la elección.

En este contexto, Rogelio Rueda mencionó que existe total apertura para que ciudadanos que no militan en el PRI participen en la etapa de pre registro, dado que en la Asamblea Nacional del tricolor se aprobó el procedimiento.

