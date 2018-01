PC convoca a evitar incendios en pastizales

Infoecos/Tecomán

Con la finalidad de evitar incendios en zonas de pastizales, lotes baldíos y que pudieran poner en riesgo la integridad física de la población tecomense, la Unidad Municipal de Protección Civil emitió medidas preventivas ante este tipo de incidentes, como no tirar cerillos ni colillas de cigarros encendidas, evitar encender fogatas junto a zonas de pasto seco, evitar quemar pasto y basura, mantener limpios de maleza y basura los alrededores de las casas y lotes, no depositar ramas de árboles ni basura en lotes baldíos y no hacer fogatas en campo.

Moisés Marín Cárdenas, director de la dependencia, indicó que es en esta temporada cuando empiezan a presentarse incendios en zonas con maleza y pastizales secos, lo que hace muy fácil que se produzca un incendio.

Indicó que en lo que va del mes, la Unidad de Protección Civil ha atendido 35 incendios en distintas zonas, como predios agrícolas, lotes baldíos y con basura.

Marín Cárdenas indicó que en la mayoría de los casos los incendios son creados por descuidos de la población, ya que “en ocasiones personas juntan basura en lugares como baldíos y les prenden fuego, los dejan y el viento hace que se avive el fuego, lo que provoca que se salga de control”.

Por último, hizo la invitación a la ciudadanía para que ante cualquier tipo de emergencia o tengan conocimiento de un incendio en lotes baldíos, o predios agrícolas hagan su reporte al 911, donde de inmediato se da atención.

