PUC apoyará la precandidatura independiente de Jesús Vizcaíno

Con base en el municipio de Cuauhtémoc, la organización Productores Unidos por Colima (PUC) apoyará la candidatura independiente de Jesús Vizcaíno Rodríguez a la diputación local por el distrito 6.

En conferencia de prensa que ofrecieron integrantes de PUC, encabezados por su dirigente estatal, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, éste señaló que los productores siempre apoyarán a las personas que respalden los proyectos de los campesinos, por ello han decidido promover e impulsar la fórmula que integran Jesús Vizcaíno y Eduardo Jurado.

En su oportunidad, el aspirante a la legislatura local, Jesús Vizcaíno, indicó que su propósito al buscar ser diputado independiente no obedece a intereses personales ni de algún grupo político en particular, sino con el afán de servir a la gente y de forma particular al sector campesino.

En este periodo se encuentran en el periodo de recolección de firmas, señalando Eduardo Jurado que esperan rebasar el tres por ciento de las rúbricas que solicita el IEE para constituirse como candidatos, teniendo como plazo hasta el próximo 6 de febrero para cumplir con dicho requisito.

