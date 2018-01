Escaparate político

PRIMERA DE DOS PARTES

HAY TIRO. Como dicen los jóvenes de barrio, ¡hay tiro! La alianza PRI–Verde definió ya sus candidatos a los cargos locales y federales, y la posición al Senado a Fernando Moreno, con su experiencia política, sensibilidad y astucia para la estrategia electoral, demuestran que el PRI va con todo para refrendar la gubernatura para hacer el trabajo para impulsar en esta región la candidatura presidencial de José Antonio Meade, ofertar a la sociedad el proyecto de futuro del PRI, refrendar la gubernatura en el 2021 y presentar frente local a las opciones que encarnan López Obrador y Ricardo Anaya, con los respectivos liderazgos no formales, pero sí operativos de Indira Vizcaíno y Ricardo Anaya. El evento del PRI ayer, en la vieja casona de la sede tricolor por Calzada Galván, recordó el registro de FMP para gobernador hace 21 años, en enero de 1997, ante el berrinche de los grupos de Librado Silva y Jesús Orozco, finalistas ante la decisión que entonces el partido tomó en favor de Fernando Moreno. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces. Ahora el PRI le apuesta a la experiencia e innegable oficio político de Fernando Moreno, quien está dispuesto a agarrar los instrumentos del instituto tricolor, echarse al hombro todas las campañas y, literalmente, al partido, para hacer frente a la oposición que viene con todo con su propuesta obradorista y anayista. REACCIONES. Por el lado del PAN hay ya reacciones. Jorge Luis Preciado dice que los jóvenes no conocen a Fernando Moreno, ya que hace 15 años que dejó de ser gobernador y que hubo fuertes señalamientos en contra en su momento, y que el PRI no ha cumplido sus promesas en términos de bienestar, de calidad de vida; hay gasolinazos, una tremenda inseguridad y una alta tasa de homicidios, pues Colima está entre los estados más violentos del país. Jorge Luis Preciado aceptó el tiro que le pone el PRI con la candidatura de FMP y dice que está ocupado en el proyecto presidencial de Anaya, se descartó para competir por la alcaldía de Manzanillo y remató diciendo “que la política es el reino de la incertidumbre”. A nivel nacional el dilema es populismo vs neoliberalismo, como bien lo dijo Carlos Salinas, o sea la Presidencia estará entre el PRI y Morena y queda fuera Ricardo Anaya. Sin embargo, estimo que en el plano estatal la contienda será entre el PRI y el PAN, ya que en Colima Morena no pinta a juzgar por el 1 % que obtuvo el general Gallardo en los comicios para gobernador en el 2015. Morena no pinta en Colima, salvo lo que pueda hacer Indira Vizcaíno y lo que pueda generar la ola AMLO. Por cierto, sin mayores explicaciones, el general Gallardo está fuera de la jugada, fuera de Morena. LA IZQUIERDA Y LA DERECHA. Aparte del PRI, la sociedad mexicana tiene dos opciones para la Presidencia de la República. Por un lado, a la izquierda light de López Obrador y, por otro lado, la derecha que representa el panista Ricardo Anaya. Es decir, por un lado tenemos una izquierda deslavada, descafeinada, muy conservadora en los temas esenciales para el país, López Obrador, usando la bandera de los pobres para pactar con los ricos, como lo hizo en el Distrito Federal cuando fue jefe de Gobierno y realizó las obras del centro histórico y los segundos pisos de los ejes viales, pactando con Carlos Slim y los empresarios de la comunidad judía. Por eso se empecinó en que su candidata fuera Claudia Sheinbaum, su preferida por ser de la comunidad judía, sin importarle atropellar las legítimas aspiraciones de Ricardo Monreal, quien estaba mejor posicionado. Sin embargo, eso poco le importó a López Obrador, pues ya tenía compromiso con la exdelegada de Tlalpan, con severos señalamientos de negligencia y corrupción, al permitir, esa autoridad delegacional, una serie de obras indebidas en el colegio Rébsamen con el saldo de 20 niños muertos en el sismo del pasado 19 de septiembre. Pese a todo, sin importarle ese costo político, sin dar mayores explicaciones, la señora Claudia Sheinbaum pidió licencia al cargo de delegada en esa demarcación y ahora es la candidata de López Obrador para gobernar la Ciudad de México. Tengo la certeza de que la izquierda ha demostrado que puede ser igual o más corrupta que la derecha, y todo parece indicar que su reinado en la Ciudad de México ha llegado a su fin.

