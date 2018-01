Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

LA OPCIÓN DE LA DERECHA. En lo que concierne a la candidatura presidencial de la derecha, tenemos a otro personaje, Ricardo Anaya, un tipo sumamente inteligente, joven, ambicioso, sin escrúpulos, y, por ende, bastante peligroso. Es traidor y por ende poco confiable. Traicionó a Peña Nieto, con quien tuvo acuerdos para sacar adelante las reformas estructurales, y ahora se asusta de los gasolinazos y se hace el desmemoriado; traicionó a su exjefe Gustavo Madero, quien lo puso en la dirigencia nacional del PAN; de forma antidemocrática se apoderó de la candidatura presidencial del partido. Ese es el angelito de Ricardo Anaya, de quien, en aras de la objetividad, debo decir que es joven, tiene ese mérito, es bastante inteligente, un buen orador, y gran facilidad de palabra. Su gran déficit es que le falta programa de gobierno y su oportunidad es que representa la opción B del sistema político, en el remoto caso de que se caiga la candidatura de José Antonio Meade. Sin embargo, a juzgar por las recientes declaraciones de Carlos Salinas de Gortari, hoy por hoy, la disputa por la Presidencia de la República está entre el populismo obradorista y el actual proyecto de continuidad neoliberal que encarna José Antonio Meade. Entonces, se desprende que, en estos momentos, para efectos prácticos y reales, la candidatura de Ricardo Anaya no levanta, no sólo por la ausencia de programa político, de proyecto de gobierno, sino porque no ha logrado meterse de lleno en la conversación de la disputa por el poder que sólo está entre el PRI y Morena. Es un hecho que Ricardo Anaya simplemente es un convidado de piedra en esta querella, en esta disputa por la nación, para usar el término de don Carlos Tello Macías, ex secretario de programación y presupuesto de los tiempos de José López Portillo, antes del salinismo. Observamos que Ricardo Anaya sólo se limita a cuestionar y a atacar a Meade o a López Obrador, a señalar sus errores o sus males reales o supuestos, y se le olvida convencer al electorado de por qué deberían de votar por él. Desde mi punto de vista, Ricardo Anaya está fuera de la jugada, carece de proyecto propio, solo repite como loro ideas sueltas, ataca un día sí y otro también a los punteros, que ni siquiera se ocupan de él. ¿Ha visto usted que José Antonio Meade o López Obrador se ocupen o ataquen al candidato presidencial del PAN? Es simplemente una pregunta. No es para que se molesten los seguidores del blanquiazul. Ni siquiera se ocupan de él, ni siquiera “lo pelan”, como dicen los chavos. EL PUNTERO. En este momento, según todas las encuestas, el puntero de la contienda es el tabasqueño. Sin embargo, ya sucedió una vez -en el 2006- que iba adelante en las encuestas- y por sus errores y torpezas elementales no ganó los comicios presidenciales. López Obrador no quiere ganar, parece ser el peor enemigo de sí mismo y considero que no nos va a hacer quedar mal. De nuevo se va a equivocar, a tirar por la borda su supuesta o real ventaja en las encuestas. Tiene otras desventajas adicionales, como que carece de una estructura electoral para movilizar a la gente el día de la jornada electoral, como sí la tiene el PRI. Morena no tiene ninguna gubernatura en su poder y carece de implantación territorial y de comités seccionales en todo el territorio nacional, como sí los tiene el PRI. Sin embargo, habremos de reconocer que sí hay un hartazgo ciudadano por el deterioro en la calidad de vida, por la carestía de la vida, por los altos precios de los alimentos y por los gasolinazos. Hay una gran irritación social, pero la solución no es un salto al vacío de la irresponsabilidad en el gasto público. Para muestra un botón. La izquierda en Venezuela ha fracasado como proyecto de gobierno y de bienestar social. Solo se mantiene en el poder por la vía de las armas y la cancelación de la democracia y el asesinato de los opositores. Es muy triste y lamentable lo que sucede en Venezuela, donde hay desabasto de alimentos, ha fracasado el experimento socialista y lo que hay es una gran pobreza entre millones de venezolanos y una pequeña minoría oficialista de la cúpula gubernamental y militar que no tiene ninguna carencia y goza de todo. Ese espejo venezolano es aterrador.

