Palacio de Gobierno, Patrimonio Cultural

Infoecos/Colima

El secretario de Cultura en el estado, Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, dijo que ya se tiene firmado y listo el decreto que respalda que Palacio de Gobierno es Patrimonio Cultual del Estado, por lo que señaló que esto era lo más importante para fortalecer las gestiones en torno a la remodelación del inmueble.

Al respecto, señaló que el viernes anterior se dio a conocer la declaratoria de Palacio de Gobierno, como Patrimonio Cultural del Estado, el cual –argumentó- era necesario “para fortalecer las gestiones nacionales, y sobre todo para lograr mejores apoyos por parte de la Secretaría de Cultura Federal, era importante tener esa declaratoria”.

Destacó que una vez lograda, pasarán a la parte en la gestión de Cultura federal, en donde hay un compromiso por parte del estado de aportar recursos, esta parte la llevan Finanzas y Seidur.

Dijo que “Cultura federal prioriza dos cosas para dar los recursos, la primera es que el inmueble por sí mismo tenga un valor cultural como lo tiene Palacio, y el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, al emitir el decreto reconoce ese valor como Patrimonio Cultural del Estado, por los valores arquitectónicos y la historia del mismo”.

Agregó que “es importante que la gente conozca los tres patios que tiene, uno está oculto, está saturado de aires acondicionados, saturada la línea eléctrica y todo hay que limpiarlo, hay 18 baños distribuidos por todo Palacio, y eso genera mucha humedad, y le da un mal aspecto y queremos recuperar todos esos valores, como primera instancia”.

También dijo que “trabajará con la ciudadanía para darle la vocación al inmueble, en concreto este año se debe empezar con la remodelación, en una primera etapa con recursos estatales, y una segunda con los recursos federales, y dependiendo de los tiempos administrativos de las dos instancias”.

Argumentó que una vez aceptadas las partidas presupuestales, podrá iniciar, señalando que lo más importante, hasta el momento, era “tener este decreto que ya está firmado, pero no se ha publicado. Lo que queremos es que el recurso federal apoye a la parte ornamental, pues este recurso se vocacionó directamente para hacer vinculación con la ciudadanía en términos de transparencia, de abrir las puertas de gobierno, y señaló que esto no le va a costar al erario ni un quinto, al mencionar que después de Semana Santa ya está preparada la agenda para iniciar con las visitas, del patronato de vinculación, quienes han insistido en el tema de formación de ciudadanos y de valores cívicos en la ciudadanía, no se termine en la visita guiada a Casa de Gobierno, si no que se debería complementar con la visita guiada a Palacio Legislativo y al Judicial, para que todos vivan la experiencia de los tres poderes, en los tres recintos”.

Al respecto, señaló que “están contempladas dos etapas, una de 15 millones de pesos por el presupuesto estatal, y otros 15 millones por el presupuesto federal, con eso se repara la parte estructural, y recuperar los valores arquitectónicos originales de Palacio, habría que buscar una mayor inversión para equipamientos si se quisiera hacer un museo o dependiendo de las adecuaciones que se le hagan”.

Refirió que “lo principal es recuperar los valores arquitectónicos de Palacio, hay oficinas con tapancos, que no son cómodas, queremos tener salas de exhibición, tal vez cambiar la vocación, porque para Cultura federal, tiene que ser un proyecto de un alcance regional, por eso comentó de un museo de arte moderno de las zonas de occidente, el más cercano con características similares es Zacatecas, y señaló que Colima sí puede competir con una propuesta de este tipo, ya hubo una rehabilitación en el 2016, ya que hay un mural de Chávez Carrillo que se debe rescatar; en el proyecto se debe revisar esta parte”.

Concluyó que aún no se tienen fechas para el arranque porque dependen de la parte administrativa y la coordinación que se haga entre Seidur y Finanzas.

Comentarios