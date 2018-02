Perspectiva: Trapecistas sin pudor

No les da ni tantita pena, con tal de seguir pegados a la ubre presupuestal, tanto nacional como estatal, la crítica les hace lo que el viento a Juárez, reza el refrán popular. El ejemplo más relevante es el caso de Cesar Camacho Quiroz, hombre que se ha servido y vivido del sistema político y va por más. Así están las cuestiones políticas en los estados donde habrá elecciones. En Colima no es la excepción.

Ya salió la lista de los que van a competir por un cargo de elección popular, pero si analiza usted los nombres, amable lector, llegará a la conclusión que son los mismos de siempre, como si el PRI no encontrara caras nuevas, sangre nueva que alimente a ese instituto político, viejo, antidemocrático y perverso.

Por ejemplo, sin ninguna pizca de vergüenza, después de estar en un partido político donde pasaron inadvertidos porque nunca hicieron algo en favor de la población, andan buscando otro, pareciera que la política es para enriquecerse de la noche a la mañana, es como si se sacaran el premio mayor de la lotería.

Por ejemplo: la diputada local Adriana Mesina Tena, de estar en el PAN se va al Partido Verde; Gabriela Benavides Cobos, de ser presidenta municipal por el PAN, se va al Partido Verde, porque dice que no la valoraron; Leoncio Morán Sánchez, de ser panista ahora es líder de Movimiento Ciudadano y encabeza la fórmula al Senado, y Gretel Culin Jaime es la segunda posición de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; Eloísa Chavarrias Barajas, actualmente diputada federal por el PAN, se va como candidata a la alcaldía de Tecomán por el PRI; para Ixtlahuacán, Karla Nayeli Cortez Ortiz, y para Manzanillo va Virgilio Mendoza Amezcua, por el Partido Verde; para Armería, Eusebio Mesina Reyes; para Colima registraron a Antonio Carrillo Ávalos, con éste están jugando con sus sentimientos, ya que será José Manuel Romero Coello quien lo sustituya, a ver si a aquel le quedan ganas de seguir siendo priista; Cuauhtémoc, Ivet Solís Campos; Minatitlán, Lilia Figueroa Larios; Villa de Álvarez, Héctor Magaña Lara; Coquimatlán, Guadalupe Benavides Florián; Comala, Lucía Valencia Salazar; Roberto Chapula de la Mora, precandidato a la alcaldía de Colima por el Partido Nueva Alianza, y Martha Sosa, por la alcaldía de Manzanillo.

DIPUTADOS LOCALES

Ciria Margarita Salazar Carrillo (PVEM), desconozco sus méritos; Nicolás Contreras Cortés (PVEM), fue del Panal, del PRD, del PAN y ahora del Verde; Oscar Valdovinos Anguiano (PRI), de regidor a diputado; Claudia Yesenia Montelón Ceballos (PRI), desconozco sus méritos; Zahira Vanessa Hernández Cruz (PRI), no conozco su trabajo; Osiris Romero Celis (PRI), hermana de Mely Romero, desconozco su trabajo en bien del municipio de Cuauhtémoc, Mely pasó desapercibida en la Sagarpa, excepción hecha con Francisco Javier Ceballos Galindo, es una competencia fuerte para quien se le ponga enfrente, su trabajo está a la vista, va por el Verde; Esther Gutiérrez Andrade (PRI), también desconozco su trabajo; Ernesto Márquez Guerrero (PVEM); Perla Gabriela Palacios Trujillo (PRI), no sé cuáles son sus tablas para llegar; Leticia Parra Munguía (PVEM), de donde llegó; Christian Joaquín Sánchez Cosío (PVEM), Jorge Armando Gaytán Sánchez (PRI), lo premiaron, hizo un trabajo pésimo en la CNC; Noé Pinto de los Santos (PRI), Óscar Armando Ávalos Verdugo (PRI).

Como se advierte, en consecuencia, el PRI no deja espacios para gente nueva. No hay sangre nueva que empuje a ese instituto político que se niega a irse. Son los mismos políticos que ya se les dio la oportunidad y no la aprovecharon, porque en el puesto que están, han salido a deber a los votantes que los llevaron al puesto que actualmente ostentan y ya van por otro. Pero será la ciudadanía quien diga la última palabra, si vuelve a votar por ellos o los castiga en las urnas, y vota por otras opciones, porque habrá al por mayor. Todo mundo se cree con derecho de participar, pero no todos saben cómo hacerlo. En Colima están saliendo varios del Partido Verde que no saben el ABC de la política.

Es interesante ver cómo se comportarán los votantes el 1 de julio, porque la elección será muy competida. Por eso es mejor analizar el trabajo desempeñado por cada uno de los suspirantes, principalmente de aquellos que quieren reelegirse y seguir usufructuando el poder sin hacer nada por el pueblo. Es todo por hoy.

