Sociedad del conocimiento: ¿Puede ganar Moreno Peña?

Sí, en su carrera política en elecciones no ha perdido. En operaciones políticas ha tenido más de un descalabro. Fernando Moreno, por naturaleza es boxeador, más que la operación política, lo suyo son los trancazos, no ocupa que lo inviten al ring. No ha sido alguien que le guste estar aislado, su exceso de protagonismo le ha generado simpatías pero también enemistades.

Hoy, es una leyenda, está constatado que todas han sucumbido –cerca de 24 mil nuevos votantes en Colima no lo conocen, otro tanto similar rebasan los 75 años-. Desde joven Moreno Peña sobresale por llevar el bastón, de igual forma poner los estelares en la prensa. El exrector llegará al Senado aunque no gané, va en lugar seguro en la lista de las plurinominales.

Ante un priismo sin brújula, desconcertado, sin líderes, sin unidad, llega Fernando Moreno para dar rumbo a su partido para el 2021. El ex diputado federal tiene en claro que su instituto político poco podrá hacer en las elecciones del 2018. El exgobernador es polémico, une pero también muchos le temen y por sí solos se disgregan.

Fue un excelente rector, dio a la Universidad de Colima sus mejores años; también un buen gobernador, dejó obras. Su espíritu de lucha, de protagonismo, lo llevó a confrontarse políticamente con la mayor parte de sus sucesores. Hay quienes lo adoran y otros lo satanizan, amado por unos, despreciados y odiado por otros.

En lo personal, le tengo agradecimiento, como rector nos escuchó; como gobernador permitió que cuanta solicitud de apoyo de la Telesecundaria y la comunidad fueran atendidas. Ahora, como candidato, tiene el compromiso de hacer llegar la mayor cantidad de votos a su partido, y qué mejor que él para resarcir daños de algunos funcionarios.

La primera operación cicatriz como candidato es pedirles a los legisladores locales que de una vez aprueben la ley de pensiones, buscando lo mejor para el Gobierno del Estado y para los trabajadores, esto dará certeza laboral, atraería más votos para los legisladores y su candidato Meade, mientras esté la incertidumbre puede haber votos por la molestia de la burocracia.

En segundo lugar, regresar a la brevedad el ISR descontado en el aguinaldo y un acuerdo de evitar cobrar estas prestaciones en rubros que son de ayuda, ante la situación económica del país. Si bien es cierto, lo anterior no garantiza el sufragio, dará posibilidades de que lo escuchen sin que lo descalifiquen y más de uno su voto, al tiempo darán a los líderes de la burocracia y magisteriales poder para convocar a las bases en favor de la propuesta.

Hay acuerdos entre el Gobierno federal y el SNTE, ya se están aplicando en la República Mexicana –referentes a la permanencia-, sería oportuno para que Fernando Moreno consiga que se apliquen en Colima, esto le daría demasiada voz. Al licenciado le gusta el triunfo, hará todo no sólo para triunfar, sino rebasar lo estipulado.

Moreno Peña es un político que durante su trayecto ha conseguido grandes amigos, muchos son leales, saben que al licenciado no le gustan las traiciones, darán más fortaleza a su candidatura. Lo cierto, su postulación mediáticamente es buena, pero julio está lejos todavía, demasiados factores hasta allá, el tiempo lo dirá.

La verdad, estará interesante qué dirá Locho de Fernando, uno de sus mayores detractores. Hasta el momento, Moreno le ha ganado todas a Leoncio Morán. Ambos serán senadores, mas también durante, para quienes escribimos, estos actores políticos darán mucho de qué hablar en las elecciones.

Para despedirme. Por compromisos del pasado -no con JIPS-, Indira será un obstáculo menos para FMP. Lo demás es pretexto. Hasta cuándo el Secretario de Salud pondrá un alto a la enfermera Evelyn Patricia Reyes en el Hospital de Cancerología, quien dedica su día de trabajo en hostigar a los doctores en detrimento de los pacientes, son quejas que me han hecho llegar personas con cáncer. Dos partidos atacan mediáticamente al Panal Colima.

