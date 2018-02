Camino Real

=Una deuda social

=Puros refritos

Cuando se transforma el entorno habitacional o el hábitat, quienes experimentan ese cambio igualmente modifican su actitud. Si el cambio es positivo, es decir para hacer el medio ambiente más agradable, en el mismo sentido se da una transformación en la actitud de las personas. Vivir en un entorno sucio, oscuro, maloliente y otras situaciones que lo hagan desagradable, motiva conductas negativas, pues de alguna forma el individuo tiene actitudes que reproducen lo que percibe con sus sentidos. Es una cuestión sicológica.

Por eso es importante la iniciativa del gobernador Ignacio Peralta, consistente en la recuperación de espacios públicos que anteriormente eran utilizados por la delincuencia y que propiciaban el vandalismo que aterrorizaba a las familias de la zona y de la población en general al extenderse el problema más allá de los límites vecinales.

Es el caso de la Fábrica de Innovaciones, proyecto que se desarrolló en lo que fue una subestación eléctrica abandonada en la colonia El Tívoli, mismo que se espera transforme la zona sur de la ciudad que por años había sido marginada del resto de la urbe. De hecho, las vías del tren que separan a El Tívoli del resto de la ciudad, han funcionado como una especie de muro trumpiano dividiendo al aburguesado norte y al proletario sur.

El gobernador Peralta y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, presentaron la culminación de un proyecto que se venía trabajando desde hace más de dos años y que implicó la recuperación de un área importante para las familias de El Tívoli que ahora podrán decir que le ganaron un espacio a la delincuencia y al vandalismo, para convertirlo en un lugar donde podrán realizar actividades culturales y deportivas.

Este proyecto que consiste en la recuperación de espacios públicos, tuvo su inicio desde que Ignacio Peralta era alcalde de la ciudad, pero cobró mayor fuerza ahora que como gobernador pudo gestionar los recursos para concluir una iniciativa que en el 2015 se fraguó para brindar a las familias de esa zona un espacio donde podrán tener acceso a la cultura y que incluye áreas para huertos urbanos, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, áreas verdes, andadores, plazoleta, banquetas y el correspondiente cerco.

La recuperación del área donde se ubica este inmueble está inmerso en la estrategia “Ciudades Seguras para las Mujeres, Derecho a la Ciudad”, y comprende los trabajos de construcción del puente peatonal sobre la vía del ferrocarril en la colonia Bosques del Sur; las obras de accesibilidad universal en las calles de El Tívoli y la construcción de rampas en el puente peatonal sobre las vías férreas en la misma colonia.

Luego de develar la placa inaugural de la Fábrica de Innovaciones, Peralta reconoció que por muchos años los gobiernos se olvidaron de esa zona de la ciudad, por lo que, subrayó, con esto comienza un renacimiento de lo que es el sur de Colima para generar calidad de vida para todos sus habitantes.

Visiblemente emocionado, el mandatario expresó que este tipo de realidades son transformadoras porque construyen ciudadanía y lo que se quiere es bienestar para todas las familias, lo cual -dijo- se obtiene con este tipo de instalaciones que generan seguridad, así como sinergias sociales que hacen que Colima crezca.

Este proyecto encierra un simbolismo en ciernes: la integración del sur con el norte en la capital del Estado, dos zonas a las que no solo las hacía diferentes la condición económica, sino el olvido de las autoridades.

Peralta empieza a pagar esa deuda también. Muy bien.

MESÓN.- En esta temporada de caza de huesos políticos, los refritos están a la orden del día… Así como tantos otros de todos los partidos que pretenden reverdecer laureles como si el votante fuera idiota, los panistas Martha Sosa y Felipe Cruz, se han apuntado para buscar, otra vez, las alcaldías de Manzanillo y Villa de Álvarez, respectivamente… Martha la tiene en chino frente a las huestes de Virgilio Mendoza, pues no le aunque la diputada cuente con una lonja de simpatizantes en el municipio porteño, hoy por hoy en el puerto Virgilio no tiene cerro que se le empine, ni cuaco que se le atore… En tanto, Cruz Calvario, que no fue malo en la alcaldía, tiene en la actual alcaldesa, su colega panista Yuleny Cortés, al principal obstáculo, pues la señora salió malísima para eso de la gobernada y no halla qué demonios hacer para congraciarse con los villalvarenses, tanto así que ideó dar las llaves de la ciudad a un torero francés que se presentará en las próximas Fiestas Charrotaurinas del municipio… ¿Y eso qué?, se comenta en las pozolerías de la Villa… ¡Arrieros somos!

