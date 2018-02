Sinaloa elimina a Colima del nacional de futbol Sub 10

Sinaloa ganó 1 gol a 0 a Colima, ayer, y se metió a la ronda de cuartos de final en el campeonato nacional mixto de futbol Sub 10, para nacidos en 2007 y después, desarrollándose en La Casa del Futbol, en Toluca, Estado de México.

Ayer mismo, los anfitriones (Estado de México) fueron eliminados por Querétaro, sin darse a conocer el marcador, para que otro de los favoritos, Jalisco, quedara fuera al perder 4-2 en penales tras empatar a 1 con Sonora.

En otros duelos de ayer jueves Tamaulipas se impuso 2-1 a Durango; Baja California 4-2 a Guanajuato; Quintana Roo 2-1 a Campeche; Aguascalientes 1-1 ante Veracruz, avanzando los hidrocálidos en penales y Nayarit se impuso 3-2 a Baja California Sur.

CUARTOS DE FINAL

En cuartos de final, este viernes, jugarán Baja California Vs. Quintana Roo y Querétaro Vs. Sinaloa, ambos a las 10:40; a las 9:00 chocarán Sonora y Nayarit y Aguascalientes Vs. Tamaulipas, todo en la denominada La Casa del Futbol.

