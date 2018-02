Baúles: Con motivo de la visita del tabasqueño

El 1 de junio del año pasado, tres días antes de la elección constitucional en el Estado de México, publiqué en este mismo espacio, Baúles, el texto que, a continuación, me permito retomar, con motivo de la visita que ayer hizo a Colima el aspirante presidencial de Morena-PT-PES.

Lo hago, porque este personaje, con su mezquindad, fue uno de los responsables principales de que los mexiquenses deban soportar durante seis años más a un gobierno del PRI, en la persona de Alfredo del Mazo, salinista y pariente de Peña Nieto. Durante ese proceso, el tabasqueño no quiso saber nada de otras opciones políticas, negándose a alianza o coalición alguna; mientras Juan Zepeda, entonces candidato del PRD, denunció públicamente la postura del morenista, días antes de la elección. Adjunto mi colaboración.

“RELEVO GENERACIONAL EN LA IZQUIERDA

No es la edad de AMLO, ni mucho menos sus prolongadas batallas electorales, lo que lo hacen aparecer como adulto mayor cansado frente a los mexicanos; es, digámoslo como es debido decirlo, su lenguaje y actitudes, lo que no termina por convencer a una mayoría de mexicanos, y ya no se diga a los jóvenes que, por primera vez, acudirán a las urnas en la elección del Estado de México, este domingo 4 de junio, y a la presidencial del 2018.

Con justa razón, el periódico español El País acaba de publicar, este miércoles, una oportuna semblanza del candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, describiéndolo como un nuevo liderazgo de la izquierda mexicana.

No es para menos. Los mexicanos y colimenses ya sabemos lo que es el PRI, esa férrea maquinaria de hacer fraudes y organizarse para la rapiña desde el poder, acompañado, en no pocos episodios, por la complicidad de políticos de otros partidos políticos. Pero eso es el PRI. Y tenemos más de ocho décadas conociéndolo. Y una gran mayoría de personas siguen votando por ese partido.

El problema es que los ciudadanos, conociendo lo que es el PRI, voltean y buscan otras opciones. Y se encuentran la opción del PAN, que ya gobernó del 2000 al 2012, y que ha gobernado entidades federativas, con resultados no muy convincentes, porque la inseguridad, el desempleo y los más diversos vicios continúan in crescendo.

¿Qué hacer, entonces? ¿Hacia dónde mirar? La izquierda, que no ha recibido la oportunidad de gobernar nuestro país, ha gobernado algunas entidades federativas y un buen número de municipios. ¡Vaya, la Ciudad de México ha sido gobernada por el PRD, desde 1997 hasta nuestros días! Cierto, con estos gobiernos estatales y municipales, algunos cambios sustantivos debemos mencionar, sobre todo relacionados con Derechos Humanos, que es el soporte del perredismo, ateniéndonos al 1ro. Constitucional Federal.

Pero, ¿por qué razón la izquierda no ha podido acceder a Los Pinos? De 1988 a nuestros días, tres elecciones presidenciales las encabezó Cuauhtémoc Cárdenas y dos Andrés Manuel López Obrador, provenientes del PRI aunque, no por ello, con ideas progresistas en su momento. Sin embargo, no obstante haber contado con agendas muy bien definidas, con respecto a sus contrincantes, agendas de corte nacionalista –viejo PRI o priísmo revolucionario, moldes endosados por sus adversarios del PAN y del PRI neoliberal-, más que de izquierda, el nacimiento y generación de nuevos cuadros, que maduraran los suficiente para ser liderazgos de consideración, se quedó en los archivos de la burocracia partidaria.

Hoy, nuevamente, con el discurso de “la mafia del poder”, Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a contender por tercera ocasión, porque la tercera es la vencida, ha de estar convencido. El problema es que su discurso ya no permea, porque es meramente reactivo, no de propuesta sobre el rumbo que debe tomar una segunda vía opuesta a la neoliberal. En otras palabras, la población está cansada de los neoliberales, pero también espera opciones más allá de los discursos de la izquierda.

En este contexto es que Juan Zepeda, candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, emerge como nuevo líder, en un relevo generacional que la izquierda está obligada a mostrar frente a una población invadida por la incertidumbre ante la problemática que asfixia: inseguridad, desempleo, bajos salarios y servicios diversos deficientes.

Al discurso de dos sexenios, sobre “la mafia del poder” y de “quien no está conmigo está contra mí”, a la izquierda le urge una redefinición con relevos generacionales y discursos realmente esperanzadores. Si algo se ha visto, en la campaña de Juan Zepeda, es la serie de propuestas viables, como la de otorgar un sueldo a aquellos familiares que se encargan de cuidar a los niños mientras los padres de éstos tienen que trabajar; los familiares, por supuesto, beneficiarios de esta medida, serían las abuelitas, por decirlo menos.

¿Qué hacer, ante esta panorámica sombría que se nos viene? Ser oposición que construye, que le sirve a la gente. Porque ser oposición por esquema, donde se está contra todo y a favor de nada debe ser historia. Contra la pésima distribución de la riqueza en nuestro país, contra la corrupción que agobia a la población, al ver que las instituciones no responden a sus demandas, nuevos liderazgos y nuevos bríos en la izquierda.

Haber esperado que, a capricho de una sola persona, la izquierda caminara inmóvil, le está costando demasiado a la izquierda con agenda nacional y colimense sustentada en los Derechos Humanos (1ro. Constitucional). Una institución, la que fuere, no tiene por qué estar sujeta a las decisiones de una sola persona que se ostenta como líder y que, en los hechos, distante de la humildad (cualidad de un verdadero líder), indica el rumbo a capricho, así sea hacia el abismo.

Debido a ese tiempo perdido, el 4 de junio ya está marcado: todas las encuestas indican un empate técnico entre el PRI y sus aliados, con Morena; mientras el PRD aparece en un cercano tercer lugar y el PAN exhibe su más triste derrota al quedarse rezagado. Estos resultados ya nos auguran, por supuesto, que el grupo de Peña Nieto refrendará su poderío, porque con votos libres, pero también fruto de mañas y trampas, harán ganar a Del Mazo; mientras del otro lado volveremos a ver la película derrotista, de quienes desoyeron los llamados de Juan Zepeda a ir con un frente de izquierdas.

Urge, pues, un relevo que vaya más allá del discurso. Juan Zepeda ha sido tolerante y se ha pronunciado por la inclusión y la suma de todas las voluntades de izquierda, una izquierda que realmente sea útil a la gente. Y el 4 de junio no deja de ser una oportunidad para esta reflexión”.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

TECOMÁN, LA CIUDAD MÁS VIOLENTA. Tecomán aparece como la ciudad más violenta de nuestro país, de acuerdo con información de Reforma, publicada ayer.

EL QUE PARTE Y REPARTE SE LLEVA LA MEJOR PARTE. Por poco y los morenistas de Colima no alcanzan candidaturas, pues en el reparto local de los partidos que están impulsando a AMLO, el PT se quedó con la mayoría de éstas; por lo pronto, en la Villa, donde quieren ser diputados algunos cuadros de Morena, por los distritos VII y VIII, éstos deberán contar con el visto bueno del petista Joel Padilla. Y, en esa misma dinámica, en Colima andan muy contentos políticos del régimen, cercanos a Mario Anguiano y a Nacho Peralta, que ya se sumaron, de facto, al proyecto del tabasqueño.

