Matías Almeyda pide apoyo a Jorge Vergara

La crisis de Chivas requiere cambios y Matías Almeyda ya pidió a Jorge Vergara que lleve a alguien que le ayude en el tema deportivo.

En El Rebaño se analiza la incorporación de la figura de un asesor deportivo, para la cual Oswaldo Sánchez era la primera opción.

“Hablé con Jorge. Sí estoy analizando la posibilidad de tener una persona que me pueda ayudar. Ya me he reunido con algunos, pero la decisión también tiene que ser fría, y esa posibilidad existe y va a estar.

“Estamos muy cerca de poder concretar esto. Tiene que ser alguien que haya estado aquí, alguien que sea reconocido por la gente y alguien que no quiera ser entrenador”, señaló.

Por otra parte, señaló que no puede estar feliz cuando los buenos resultados no llegan.

“Tengo dos años y medio y si vemos nuestra cara, hemos envejecido todos, es normal. Cuando los resultados no se dan, no estaré con una sonrisa de oreja a oreja”, añadió.

